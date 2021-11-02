На обвинённого в изнасиловании Yung Trappa завели сразу два уголовных дела
По версии музыканта, всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам.
Фото © Instagram / official_yung_trappa
Кадры допроса рэпера Yung Trappa. Видео © СУ СКР по Ленинградской области
В отношении рэпера Yung Trappa, которого сегодня обвинила в изнасиловании 18-летняя студентка, возбудили сразу два уголовных дела. Как пишет SHOT, ему вменяются статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Заявление на рэпера написала ещё одна 18-летняя девушка — подруга студентки. Музыкант на допросе.
Напомним, вечеринка, на которой рэпер Yung Trappa якобы изнасиловал 18-летнюю студентку из Санкт-Петербурга, проходила в посёлке Подборовье в ночь на 2 ноября. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам.
Комментариев: 0