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На обвинённого в изнасиловании Yung Trappa завели сразу два уголовных дела

По версии музыканта, всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам.

2 ноября, 16:26

Фото © Instagram / official_yung_trappa

Кадры допроса рэпера Yung Trappa. Видео © СУ СКР по Ленинградской области

В отношении рэпера Yung Trappa, которого сегодня обвинила в изнасиловании 18-летняя студентка, возбудили сразу два уголовных дела. Как пишет SHOT, ему вменяются статьи "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Заявление на рэпера написала ещё одна 18-летняя девушка — подруга студентки. Музыкант на допросе.

Хэллоуин с продолжением: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании

Хэллоуин с продолжением: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании

Напомним, вечеринка, на которой рэпер Yung Trappa якобы изнасиловал 18-летнюю студентку из Санкт-Петербурга, проходила в посёлке Подборовье в ночь на 2 ноября. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам.

Студентка могла обвинить Yung Trappa в изнасиловании из мести за отказ снять её в клипе

Студентка могла обвинить Yung Trappa в изнасиловании из мести за отказ снять её в клипе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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