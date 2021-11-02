Хэллоуин с продолжением: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании ГСУ СКР по Ленинградской области проверяет показания первокурсницы, обвинившей знаменитого рэпера Yung Trappa в изнасиловании. Рэпер недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за наркотики. 2 ноября, 15:27 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / official_yung_trappa

Заявление пострадавшей Алины с утра лежит в следственном отделе Выборгского района ГСУ СКР по Ленобласти. После проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Если подтвердятся её слова об изнасиловании, 26-летнему санкт-петербургскому рэперу Владиславу Ширяеву, работающему под творческим псевдонимом Yung Trappa, придётся вновь надолго отправиться в тюрьму.

18-летняя Алина — первокурсница одного из санкт-петербургских вузов — заявила, что Yung Trappa якобы пригласил её с подругой на хэллоуин-пати в загородном доме, расположенном в посёлке Подборовье в Выборгском районе Ленинградской области. Пара только начинала встречаться: жертва познакомилась с Ширяевым в соцсетях полтора месяца назад и несколько раз сходила с ним на свидания. До близости дело пока не доходило. Всего на вечеринке присутствовали пять парней и три девушки.

Фото © SHOT

Согласно показаниям Алины, её сморило из-за нескольких бокалов шампанского и она пошла спать. Где-то в четыре утра в комнату якобы пришёл Ширяев и угрозами и избиениями принудил её к близости. Алине с подругой удалось сбежать в Выборг и обратиться в полицию, после чего присутствовавшие на вечеринке были доставлены в отдел для дачи показаний. Сам рэпер намекает, что может стать жертвой вымогательства, якобы близость случилась по обоюдному согласию. Девушки уехали в десять утра, сказав хозяину дома, что с ними всё в порядке. Присутствовавшие на вечеринке друзья рэпера также не считают его виноватым. Они предположили, что Алина могла отомстить Ширяеву. Якобы он обещал снять её в клипе, но почему то передумал, чем вызвал её гнев.

Тот самый загородный коттедж. Видео © SHOT

Кто такой Yung Trappa?

У Ширяева репутация дворового наркодилера. Сейчас уже трудно понять, насколько его тексты близки к истине, но именно Ширяев открыл жанр трэп-музыки в России, считающийся прогрессивным в настоящее время. Известность Yung Trappa получил в 2010 году, после участия в Versus Battle. Потом был широко известен в узких кругах, пока не попал за решётку.

В 2016 году Ширяев был осуждён за распространение наркотиков на пять лет и семь месяцев. Рэпера почти забыли. В феврале 2021 года Yung Trappa вышел на свободу и сразу же приступил к творчеству, записав два фита с Моргенштерном, находящимся на пике своей популярности. Их совместный трек Family вышел 19 марта, клип набрал почти десять миллионов просмотров. Песня попала в поле зрения ГУ МВД. Проведённая в отношении песен "Розовое вино" и Family экспертиза показала, что Моргенштерн показывает образ жизни, приоритетом для которого являются наркотики.

Валеев и Ширяев. Фото © Instagram / official_yung_trappa

Проверку попросила провести организация "Лига безопасного Интернета", которую возглавляет член общественной палаты 37-летняя Екатерина Мизулина, дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной. В начале июня Зюзинский суд Москвы назначил Валееву штраф в 100 тысяч рублей, который Моргенштерн пытается обжаловать. На суде он не раз заявлял, что строки со словами о наркотиках якобы произносит именно Ширяев.

Буквально в конце августа Ширяев открыл ИП, основным видом деятельности которого заявлены звукозапись и издание музыкальных произведений. Это уже второе его ИП после отсидки. Первое было закрыто в марте, поскольку ещё не истёк срок ограничения на бизнес-деятельность.

На этой неделе замечено возвращение в медийное пространство полузабытых легенд рэпа. Вчера после пятилетнего молчания тренды "Ютуба" возглавил Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) с клипом на песню "Кто убил Марка?". Сегодня стало известно о задержании Yung Trappa. Алишер Валеев (Моргенштерн) после недавнего освобождения Ширяева неслучайно записал с ним два совместных трека (фита). Криминальная репутация Ширяева даёт ему определённый флёр, помогающий поддерживать образ дворового рэпера. Но вот расплата за криминал — тюрьма.

Авторы Станислав Сенькин