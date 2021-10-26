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Семейный заказ или месть: В деле об убийстве россиянки в Тбилиси появился "законник"

Незадолго до гибели Анастасия Шаталова судилась с экс-вице-мэром Батуми за общего ребёнка. Однако грузинские силовики считают, что "заказ" на неё пришёл из России через вора в законе.

25 октября, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © <a href="https://sova.news/2021/10/20/moskva-trebuet-ot-tbilisi-podrobnoj-informaczii-o-smerti-anastasii-shatalovoj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sova.news</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © sova.news

Продолжается расследование убийства 25-летней россиянки Анастасии Шаталовой, которую застрелили в час ночи в районе Сабуртало в центре Тбилиси 18 октября. В деле появился предполагаемый организатор — 33-летний вор в законе Лаша Баратели, известный в криминальных кругах как Червяк (Чиа). Сыщики проверяют информацию, что Червяк якобы мог организовать убийство россиянки. А киллеру он будто бы обещал содействие в его "коронации". Сам же Червяк якобы исполнил заказ от какого-то человека из России, с которым у Шаталовой мог быть конфликт. За свои услуги законник, предположительно, получил $20 тыс.

Лаша Червь со своей возлюбленной — Шореной Бегашвили. Фото © compromat.pro

Лаша Червь со своей возлюбленной — Шореной Бегашвили. Фото © compromat.pro

Сам вор в законе отвергает свою причастность к убийству. Не исключено, что эта история может сказаться на репутации его сожительницы — известной грузинской актрисы Шорены Бегашвили, которая считается секс-символом Грузии.

  • Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial
    Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial
  • Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial
    Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial
  • Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial
    Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial

Шорена Бегашвили. Фото © Instagram / shorenabegashviliofficial

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Южный детектив

В 2018 году Шаталова приехала в Грузию из Хабаровска, сорвавшись за своим возлюбленным Зурабом Беридзе, который якобы обещал на ней жениться в Тбилиси. В итоге она родила от него сына, но впоследствии узнала, что Беридзе женат, и разорвала отношения. 25-летняя Анастасия говорила подругам, что Беридзе обманом забрал у неё сына (гражданина России) и запретил им видеться. Женщина дала несколько интервью на телеканалах Грузии, и её история приобрела там определённую известность.

Фото Беридзе и Шаталовой. Фото © primetime.ge

Фото Беридзе и Шаталовой. Фото © primetime.ge

Зураб Беридзе — непростой человек: в 2014–2015 годах он занимал пост вице-мэра Батуми — "второй столицы Грузии". Несколько месяцев назад дело дошло до суда и заочного обвинения Беридзе. Женщина записывала телефонные разговоры и доказала, что отец ребёнка применял к ней и сыну психологическое давление. Например, Беридзе угрожал нанять киллера, чтобы выбросить её из окна. Также он якобы говорил, что её труп найдут в какой-нибудь реке.

Беридзе тогда удалось выйти под залог 50 тысяч лари — около миллиона рублей. В его отношении был выписан сдерживающий ордер, запрещающий приближаться к Шаталовой.

Сразу после убийства в квартире Беридзе был проведён обыск. Экс-вице-мэр утверждал, что не общался с Шаталовой уже более полугода. Несмотря на угрозы убийством и тяжбу за ребёнка, в настоящее время к Беридзе у грузинских следователей претензий нет.

Убийца в маске и капюшоне

По имеющейся информации, 18 октября около часа ночи Анастасия Шаталова вышла из дома, где снимала квартиру. Неизвестный в маске произвёл в неё несколько выстрелов и скрылся с места преступления на подъехавшем автомобиле. Преступников быстро нашли благодаря записям камер внешнего наблюдения.

Фото © primetime.ge

Фото © primetime.ge

По горячим следам был арестован некий ранее судимый 33-летний Бека Латария. Согласно официальному сообщению прокуратуры, именно он мог застрелить Шаталову. Также были задержаны знакомые киллера — Бидзина Хасия (1977 г.р.), на машине которого преступник скрылся с места убийства, и Леван Раджаев( 1977 г.р.), в квартире которого прятался Хасия. В ходе задержания Хасия бросил в полицейских ручную гранату, которая не взорвалась. Впоследствии у него обнаружили ещё одну гранату и героин в крупном размере.

Прокуратура уже выдвинула подозреваемым обвинения в умышленном убийстве, сопротивлении полиции, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также хранении наркотиков в особо крупных размерах.

Жена Хасии утверждает, что её муж не имел отношения к преступлению и полицейские оказывали на неё давление.

Влетели в дом с криками, такие ужасные слова выкрикивали, говорят мне: "Твой муж — убийца". Мне показали видеокадры, на которых хорошо виден убийца, и говорят: "Хочешь не хочешь, говори, что это Бидзина". Когда я говорила, что это не мой муж, меня дёргали за волосы и даже дважды ударили по лицу.

Российские дипломаты уже запросили у Тбилиси подробную информацию о смерти Анастасии Шаталовой. Также в сообщении посольства указано, что дипломаты работают с прибывшим в Тбилиси отцом убитой и предпринимают все необходимые шаги по защите интересов её имеющего российское гражданство несовершеннолетнего сына.

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Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин

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