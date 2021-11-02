Под Белгородом женщина упала в колодец и погибла

В Белгородской области нашли тело 72-летней женщины. Погибшая была обнаружена в наполненном водой колодце. По данному факту возбуждено уголовное дело. В СУ СК России по региону сообщили, что пенсионерка умерла от переохлаждения.

"21 октября 2021 года в наполненном водой водопроводном колодце уличной колонки на улице Весёлой села Ломово было обнаружено тело 72-летней местной жительницы. Причиной смерти пожилой женщины стало переохлаждение", — сообщили в Следкоме.

По версии следствия, пожилая женщина с вёдрами пошла за водой на колонку. В результате бабушка провалилась в открытый люк, но выбраться наружу самостоятельно не смогла. По факту трагедии заведено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".