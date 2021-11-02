НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Белгородом женщина упала в колодец и погибла

Пенсионерка провалилась в открытый люк, но выбраться наружу на смогла.

2 ноября, 16:43
<p>Фото © СУ СК РФ по региону</p>

Фото © СУ СК РФ по региону

В Белгородской области нашли тело 72-летней женщины. Погибшая была обнаружена в наполненном водой колодце. По данному факту возбуждено уголовное дело. В СУ СК России по региону сообщили, что пенсионерка умерла от переохлаждения.

"21 октября 2021 года в наполненном водой водопроводном колодце уличной колонки на улице Весёлой села Ломово было обнаружено тело 72-летней местной жительницы. Причиной смерти пожилой женщины стало переохлаждение", — сообщили в Следкоме.

По версии следствия, пожилая женщина с вёдрами пошла за водой на колонку. В результате бабушка провалилась в открытый люк, но выбраться наружу самостоятельно не смогла. По факту трагедии заведено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В Новосибирске пенсионерку убило упавшим с крыши снегом со льдом

В Новосибирске пенсионерку убило упавшим с крыши снегом со льдом

Ранее Лайф сообщал, что в Москве упавшее дерево сломало лавку и чуть не убило сидевшую на ней 70-летнюю бабушку. Пожилая женщина гуляла на площадке с шестилетним внуком. Мальчик не пострадал, а его бабушку отправили в реанимацию с подозрением на перелом позвоночника.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1