В Воронеже обсудили проблемы и перспективы трудоустройства молодёжи

В Воронеже обсудили проблемы трудоустройства молодёжи в рамках круглого стола под председательством первого заместителя Комитета Госдумы по молодёжной политике, заместителя фракции партии "Единая Россия" Игоря Кастюкевича. В обсуждении приняли участие представители образовательных учреждений, муниципалитетов и центров занятости региона.

"То, что есть сейчас, — это разрозненные сегменты, нам нужна комплексная и долгосрочная программа, которая открывает иную перспективу на сферу молодёжного трудоустройства. Данная проблема поднималась президентом, в том числе на съезде "Единой России". В Народной программе партия "Единой России" взяла обязательство принять долгосрочную программу содействия занятости молодёжи на период до 2030 года", — отметил Кастюкевич.

Председатель союза ректоров Воронежской области ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий назвал инициативу правильной и своевременной, как и национальный стандарт наставничества. Он также отметил, что если такой стандарт будет принят и зарегистрирован в Минюсте, то работа по прохождению стажировок с последующим трудоустройством будет настроена.

Ещё одна проблема, которую озвучили на мероприятии, — это недостаточные механизмы мотивации для привлечения молодых сотрудников. В ходе обсуждения также прозвучали предложения по субсидированию организаций, которые трудоустраивают выпускников вузов и ссузов.