УАЗ взорвался на шоссе в Ульяновске

На Московском шоссе взорвался УАЗ, известный в народе как буханка. Видео © VK / Дорожная обстановка Ульяновской области / Видео © LIFE

В Засвияжском районе Ульяновска взорвался автомобиль УАЗ, который двигался по Московскому шоссе. Он проезжал через посёлок Дачный.

Как рассказал Лайфу источник, в машине был установлен газовый баллон. Водитель успел покинуть кабину после того, как понял, что она начала гореть. В результате никто не пострадал. На место выехали пожарные бригады для ликвидации последствий произошедшего.