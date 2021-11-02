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УАЗ взорвался на шоссе в Ульяновске

Прохожие засняли момент ЧП и его последствия, пострадавших не было.

2 ноября, 16:28

Кадр из видео © VK / Дорожная обстановка Ульяновской области

На Московском шоссе взорвался УАЗ, известный в народе как буханка. Видео © VK / Дорожная обстановка Ульяновской области / Видео © LIFE

В Засвияжском районе Ульяновска взорвался автомобиль УАЗ, который двигался по Московскому шоссе. Он проезжал через посёлок Дачный.

Как рассказал Лайфу источник, в машине был установлен газовый баллон. Водитель успел покинуть кабину после того, как понял, что она начала гореть. В результате никто не пострадал. На место выехали пожарные бригады для ликвидации последствий произошедшего.

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А ранее Лайф рассказывал, что на видео попал момент сокрушительного взрыва машины в Санкт-Петербурге. Пожарные выяснили, что возгорание произошло в результате поджога. Под правое колесо поставили ёмкость с жидкостью и подожгли. А при распространении огня в авто разгерметизировалась топливная система и произошёл взрыв.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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