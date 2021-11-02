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Определились соперники "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Матчи пройдут в начале марта 2022 года. Победитель каждого противостояния определится по итогам одной встречи.

2 ноября, 16:33
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

РФС провёл жеребьёвку 1/8 финала Кубка России по футболу. В церемонии приняли участие бывшие игроки национальной сборной — Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.

По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

  • "Зенит" (Санкт-Петербург) — "КамАЗ" (Набережные Челны)
  • "Спартак" (Москва) — "Кубань" (Краснодар)
  • "Локомотив" (Москва) — "Енисей" (Красноярск)
  • "Рубин" (Казань) — "Ротор" (Волгоград)
  • "Сочи" — ЦСКА (Москва)
  • "Динамо" (Москва) — "Нижний Новгород"
  • "Балтика" (Калининград) — "Чайка" (село Песчанокопское, Ростовская область)
  • "Алания" (Владикавказ) — "Арсенал" (Тула)

Матчи пройдут 1–3 марта 2022 года. Победитель каждого противостояния определится по итогам одной встречи.

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Ранее состоялся элитный раунд Кубка России. По итогам жеребьёвки было сформировано 11 групп. В каждую из них попало по три клуба — по одному представителю от РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Команды сыграли в один круг, представители низших дивизионов проводили встречи на своём поле.

В 1/8 финала пробились 11 победителей групп. Они присоединились к пяти командам РПЛ, принимавшим участие в еврокубках нынешнего сезона: "Зениту", "Спартаку", "Локомотиву", "Рубину" и "Сочи".

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил по той же схеме. В финальном матче, прошедшем в Нижнем Новгороде, "Локомотив" со счётом 3:1 одолел "Крылья Советов".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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