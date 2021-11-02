Определились соперники "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России по футболу

РФС провёл жеребьёвку 1/8 финала Кубка России по футболу. В церемонии приняли участие бывшие игроки национальной сборной — Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.

По итогам жеребьёвки образовались следующие пары: "Зенит" (Санкт-Петербург) — "КамАЗ" (Набережные Челны)

"Спартак" (Москва) — "Кубань" (Краснодар)

"Локомотив" (Москва) — "Енисей" (Красноярск)

"Рубин" (Казань) — "Ротор" (Волгоград)

"Сочи" — ЦСКА (Москва)

"Динамо" (Москва) — "Нижний Новгород"

"Балтика" (Калининград) — "Чайка" (село Песчанокопское, Ростовская область)

"Алания" (Владикавказ) — "Арсенал" (Тула)

Матчи пройдут 1–3 марта 2022 года. Победитель каждого противостояния определится по итогам одной встречи.

Ранее состоялся элитный раунд Кубка России. По итогам жеребьёвки было сформировано 11 групп. В каждую из них попало по три клуба — по одному представителю от РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Команды сыграли в один круг, представители низших дивизионов проводили встречи на своём поле.

В 1/8 финала пробились 11 победителей групп. Они присоединились к пяти командам РПЛ, принимавшим участие в еврокубках нынешнего сезона: "Зениту", "Спартаку", "Локомотиву", "Рубину" и "Сочи".