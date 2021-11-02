Директор ЦРУ Уильям Бёрнс находится в Москве с двухдневным визитом
Он уже встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
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Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом. Об этом сообщили в американском посольстве в РФ.
"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее стало известно, что Николай Патрушев встретился в Москве с главой ЦРУ. Для секретаря Совбеза РФ это первая встреча с Бёрнсом как с главой Центрального разведывательного управления.
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