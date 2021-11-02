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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс находится в Москве с двухдневным визитом

Он уже встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

2 ноября, 17:02
<p>Фото © Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images</p>

Фото © Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом. Об этом сообщили в американском посольстве в РФ.

"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", — говорится в сообщении дипмиссии.

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Ранее стало известно, что Николай Патрушев встретился в Москве с главой ЦРУ. Для секретаря Совбеза РФ это первая встреча с Бёрнсом как с главой Центрального разведывательного управления.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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