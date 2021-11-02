Директор ЦРУ Уильям Бёрнс находится в Москве с двухдневным визитом

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом. Об этом сообщили в американском посольстве в РФ.

"Директор ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", — говорится в сообщении дипмиссии.