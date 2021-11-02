В Астрахани, предположительно, задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева
39-летний Магомед Алханов был осуждён за бандитизм и состоял в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Фото задержанного © Опер Слил
Сотрудники полиции задержали 39-летнего Магомеда Алханова, который 27 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Астраханской области. По данным агентства, личность задержанного мужчины доподлинно устанавливается, однако его имя и дата рождения совпадают с данными члена банды Басаева, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.
Фото задержанного появилось в анонимном телеграм-канале "Опер слил". Мужчина имеет портретное сходство с Алхановым.
"В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности", — сообщает региональное УМВД.
Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
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