В Астрахани, предположительно, задержан сбежавший из психбольницы член банды Басаева

Сотрудники полиции задержали 39-летнего Магомеда Алханова, который 27 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Астраханской области. По данным агентства, личность задержанного мужчины доподлинно устанавливается, однако его имя и дата рождения совпадают с данными члена банды Басаева, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.