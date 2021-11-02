Самки кондоров научились выводить птенцов без участия самцов

Сразу две птицы-самки американских кондоров вывели птенцов без участия самцов. Малыши у пернатых появились из неоплодотворённых яиц в зоопарке Сан-Диего, но оказались слабыми и долго не прожили.

Однако учёные решили исследовать данный феномен "непорочного зачатия" среди птиц и выяснили, что обе яйцеклетки обладали мужскими половыми хромосомами, но унаследованы они были только от матерей. Кстати, ранее специалисты уже наблюдали редкие случаи так называемого "девственного рождения", но только у определённых видов птиц, таких как домашние индейки и куры, которые были отделены от самцов.