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Самки кондоров научились выводить птенцов без участия самцов

Раньше на такое были способны лишь домашние индейки и куры.

2 ноября, 17:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сразу две птицы-самки американских кондоров вывели птенцов без участия самцов. Малыши у пернатых появились из неоплодотворённых яиц в зоопарке Сан-Диего, но оказались слабыми и долго не прожили.

Однако учёные решили исследовать данный феномен "непорочного зачатия" среди птиц и выяснили, что обе яйцеклетки обладали мужскими половыми хромосомами, но унаследованы они были только от матерей. Кстати, ранее специалисты уже наблюдали редкие случаи так называемого "девственного рождения", но только у определённых видов птиц, таких как домашние индейки и куры, которые были отделены от самцов.

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А ранее Лайф рассказывал, что в США потеряли надежду найти когда-нибудь живого "Господа Бога – дятла". Такое прозвище птица получила из-за легенды, согласно которой люди, видевшие его красоту, восторженно выкрикивали имя Господа.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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