Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Он занял важный пост только в начале марта 2020 года.
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Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, его место может занять вице-премьер страны Алексей Резников. Об этом сообщил в своём телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду Украины", — написал Мельничук.
Накануне фракция "Слуги народа" в Раде поддержала выдвижение кандидатуры Алексея Резникова на должность главы Минобороны Украины. Нового министра на посту вице-премьера должна заменить министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, депутат Верховной рады Ирина Верещук.
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