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Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку

Он занял важный пост только в начале марта 2020 года.

2 ноября, 17:18
<p>Фото © Минобороны Украины</p>

Фото © Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, его место может занять вице-премьер страны Алексей Резников. Об этом сообщил в своём телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду Украины", — написал Мельничук.

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Накануне фракция "Слуги народа" в Раде поддержала выдвижение кандидатуры Алексея Резникова на должность главы Минобороны Украины. Нового министра на посту вице-премьера должна заменить министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, депутат Верховной рады Ирина Верещук.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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