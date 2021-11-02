Бросили на полпути: Почему аэропорт Нижнего Новгорода парализовало из-за "радиационного тумана" в Москве В здании аэровокзала находится уже полторы тысячи человек. Авиакомпании и наземные службы винят в произошедшем друг друга и плохую погоду, но пока страдают только пассажиры. 2 ноября, 18:34 Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Во всём виновата Москва

Поздно ночью 1 ноября на центральный регион опустился густой туман. Из-за него с раннего утра на дорогах столицы многокилометровые пробки, а видимость ограничивается парой сотен метров. Суть явления, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, состоит в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счёт выделения длинноволновой радиации.

Внезапный "эффект бабочки" от охлаждения приземного воздуха Москвы ощутили службы аэронавигации Нижнего Новгорода — в международном аэропорту имени В.П. Чкалова скопилось больше 50 самолётов из разных концов страны. Все они должны были прибыть в Москву по расписанию, однако некоторые авиакомпании держат "боинги" и "эйрбасы" на рулёжных полосах в ожидании разрешения на вылет по несколько часов.

Беда с управлением

Московская аэронавигация по-прежнему отправляет самолёты на запасные аэропорты. Ближайший к столице — как раз Нижний Новгород, но эта воздушная гавань не единственная. Собеседники Лайфа из гражданской авиации отмечают, что в Ярославле (где аэропорт модернизировали в 2020 году), Иваново и Калуге могут принимать самолёты Boeing-737 и Airbus A-320/321, но приземлять там пассажирские самолёты нельзя. В Калуге на всех не хватит места, такая же ситуация и в Ярославле. По мнению собеседника Лайфа, частично в перегрузке аэропорта Нижнего Новгорода виноваты сами авиакомпании — перед брифингом пилоты получают данные с фактической погодой и на основании информации, что Москву накрыл густой туман, который, по всем прогнозам, пока не собирается рассеиваться, командиры воздушных судов могут отложить вылет из аэропорта.

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Почти сразу это решение влечёт за собой дополнительные расходы — за пару часов ожидания нужно напоить всех пассажиров водой, если ждать придётся несколько часов, то людей придётся кормить, а если ожидание затянется на 12 часов, то авиакомпания должна будет оплачивать людям гостиницу. По словам собеседника Лайфа, в авиакомпаниях часто давят на лётный состав, принуждая пилотов вылетать и "не доставлять неудобств".

При этом есть ещё одна, неофициальная причина, почему такое количество бортов приземлилось именно в Нижнем Новгороде, — относительно дешёвое топливо. Керосин, по данным собеседников Лайфа из органов по организации воздушного движения, в аэропорту им. Чкалова дешевле, чем в Москве, Санкт-Петербурге или других федеральных центрах.

Коллапс в Нижнем Новгороде

Ещё утром 2 ноября в московских аэропортах было задержано или отменено более ста рейсов. При этом 30 бортов, которые должны были приземлиться в Москве, оказались в Нижнем Новгороде, а к началу следующего утра эта цифра может вырасти вдвое. Решение приземляться в Нижнем командиры воздушных судов принимают исходя из нескольких обстоятельств: состояние полосы, количество "парковочных мест" и общее состояние аэропорта. Однако для аэропорта способность действовать в экстренной обстановке оказалась тяжёлой ношей — приняв такое количество самолётов, все наземные службы начали работать на износ, и одна неприятность потянула за собой остальные.

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По данным собеседников Лайфа из Росавиации, для большинства пилотов такой погодный коллапс оказался неожиданностью — даже опытные командиры воздушных судов, видавшие за свою карьеру и сильные ливни, и чудовищный боковой ветер, не понимают, как работать дальше. Почти все, кто водит самолёты, надеялись на скорейшее улучшение погоды — ожидание очереди, по словам некоторых пилотов, было спокойным до обеда, однако после новых погодных сводок стало понятно, что вылететь в Москву в ближайшие несколько часов не получится. На это же, по их словам, рассчитывали и в аэропорту.

Пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова рассказала Лайфу, что "совершенно чудовищная ситуация, когда очень много самолётов стоят на рулёжной дорожке более шести часов", говорит об абсолютной неготовности Нижнего Новгорода в качестве запасного.

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Никаких трапов аэропорт не может предоставить хотя бы для того, чтобы людям на борт еду принести, если кому-то станет плохо, ни скорая, никто не сможет подъехать к самолёту, потому что не могут предоставить трап. Люди стали заложниками, уже и покормить их положено, но у нас на борту есть только вода, мы ничего не можем сделать, потому что аэропорт говорит, что нет трапов, не можем обеспечить Елена Селиванова Пресс-секретарь авиакомпании "Победа"

Но не коллапс обычно губит

Негодование авиаперевозчиков можно понять, однако не всё так однозначно. Для примера возьмём пассажиров рейса Кемерово – Москва авиакомпании S7, которым не повезло приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода из-за погоды. Одна из пассажирок рассказала, что к пяти часам полёта прибавилось ещё девять в салоне самолёта. По словам собеседника Лайфа в Гражданской авиации, на такой случай у авиакомпании есть специальный протокол и система взаиморасчётов с аэропортом. Наземные службы принимают борт и обеспечивают высадку людей в здание аэровокзала, а перевозчик оплачивает услуги, возникшие из-за погоды. Но так происходит далеко не всегда — во время транспортных коллапсов, подобных этому, делать свою работу нормально крайне непросто.

Кроме того, для авиаперевозчиков такие ситуации — практически финансовая дыра. За любое движение самолёта и людей в аэропорту авиакомпания вынуждена платить — трап, загрузка/выгрузка багажа, работа службы безопасности и многое другое влетает перевозчикам в копеечку, поэтому держать людей в самолётах — это, с одной стороны, проявление неуважения, а с другой — хороший способ сэкономить.

Кто виноват и что делать?

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Собеседники Лайфа из Росавиации, Гражданской авиации и Службы управления воздушным движением отмечают, что винить в транспортном коллапсе аэропорта Нижнего Новгорода нельзя кого-то одного. Форс-мажор, равных которому не было последние несколько лет, случился по целому ряду причин. В Росавиации заявляют, что ситуация в нижегородском аэропорту находится под контролем, однако часть людей по-прежнему в самолётах.

Пока авиакомпании валят всё на наземные службы, пилоты и диспетчеры поясняют, что отправить самолёт "в один конец" с посадкой и ожиданием где-нибудь на полпути — это простейший способ авиакомпаний сэкономить, но страдают из-за таких схем обычные люди. В связи с тем, что аэропорт Нижнего Новгорода принял дополнительно более 30 самолётов, туда уже направились сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры. Им предстоит выяснить, что именно стало причиной транспортного коллапса. Полторы тысячи пассажиров по-прежнему ждут вылета, и, когда они попадут домой, — не знает никто.



Авторы Сергей Андреев