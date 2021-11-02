Бросили на полпути: Почему аэропорт Нижнего Новгорода парализовало из-за "радиационного тумана" в Москве
В здании аэровокзала находится уже полторы тысячи человек. Авиакомпании и наземные службы винят в произошедшем друг друга и плохую погоду, но пока страдают только пассажиры.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Во всём виновата Москва
Поздно ночью 1 ноября на центральный регион опустился густой туман. Из-за него с раннего утра на дорогах столицы многокилометровые пробки, а видимость ограничивается парой сотен метров. Суть явления, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, состоит в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счёт выделения длинноволновой радиации.
Внезапный "эффект бабочки" от охлаждения приземного воздуха Москвы ощутили службы аэронавигации Нижнего Новгорода — в международном аэропорту имени В.П. Чкалова скопилось больше 50 самолётов из разных концов страны. Все они должны были прибыть в Москву по расписанию, однако некоторые авиакомпании держат "боинги" и "эйрбасы" на рулёжных полосах в ожидании разрешения на вылет по несколько часов.
Беда с управлением
Московская аэронавигация по-прежнему отправляет самолёты на запасные аэропорты. Ближайший к столице — как раз Нижний Новгород, но эта воздушная гавань не единственная. Собеседники Лайфа из гражданской авиации отмечают, что в Ярославле (где аэропорт модернизировали в 2020 году), Иваново и Калуге могут принимать самолёты Boeing-737 и Airbus A-320/321, но приземлять там пассажирские самолёты нельзя. В Калуге на всех не хватит места, такая же ситуация и в Ярославле. По мнению собеседника Лайфа, частично в перегрузке аэропорта Нижнего Новгорода виноваты сами авиакомпании — перед брифингом пилоты получают данные с фактической погодой и на основании информации, что Москву накрыл густой туман, который, по всем прогнозам, пока не собирается рассеиваться, командиры воздушных судов могут отложить вылет из аэропорта.
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Почти сразу это решение влечёт за собой дополнительные расходы — за пару часов ожидания нужно напоить всех пассажиров водой, если ждать придётся несколько часов, то людей придётся кормить, а если ожидание затянется на 12 часов, то авиакомпания должна будет оплачивать людям гостиницу. По словам собеседника Лайфа, в авиакомпаниях часто давят на лётный состав, принуждая пилотов вылетать и "не доставлять неудобств".
При этом есть ещё одна, неофициальная причина, почему такое количество бортов приземлилось именно в Нижнем Новгороде, — относительно дешёвое топливо. Керосин, по данным собеседников Лайфа из органов по организации воздушного движения, в аэропорту им. Чкалова дешевле, чем в Москве, Санкт-Петербурге или других федеральных центрах.
Коллапс в Нижнем Новгороде
Ещё утром 2 ноября в московских аэропортах было задержано или отменено более ста рейсов. При этом 30 бортов, которые должны были приземлиться в Москве, оказались в Нижнем Новгороде, а к началу следующего утра эта цифра может вырасти вдвое. Решение приземляться в Нижнем командиры воздушных судов принимают исходя из нескольких обстоятельств: состояние полосы, количество "парковочных мест" и общее состояние аэропорта. Однако для аэропорта способность действовать в экстренной обстановке оказалась тяжёлой ношей — приняв такое количество самолётов, все наземные службы начали работать на износ, и одна неприятность потянула за собой остальные.
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По данным собеседников Лайфа из Росавиации, для большинства пилотов такой погодный коллапс оказался неожиданностью — даже опытные командиры воздушных судов, видавшие за свою карьеру и сильные ливни, и чудовищный боковой ветер, не понимают, как работать дальше. Почти все, кто водит самолёты, надеялись на скорейшее улучшение погоды — ожидание очереди, по словам некоторых пилотов, было спокойным до обеда, однако после новых погодных сводок стало понятно, что вылететь в Москву в ближайшие несколько часов не получится. На это же, по их словам, рассчитывали и в аэропорту.
Пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова рассказала Лайфу, что "совершенно чудовищная ситуация, когда очень много самолётов стоят на рулёжной дорожке более шести часов", говорит об абсолютной неготовности Нижнего Новгорода в качестве запасного.
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Никаких трапов аэропорт не может предоставить хотя бы для того, чтобы людям на борт еду принести, если кому-то станет плохо, ни скорая, никто не сможет подъехать к самолёту, потому что не могут предоставить трап. Люди стали заложниками, уже и покормить их положено, но у нас на борту есть только вода, мы ничего не можем сделать, потому что аэропорт говорит, что нет трапов, не можем обеспечить
Но не коллапс обычно губит
Негодование авиаперевозчиков можно понять, однако не всё так однозначно. Для примера возьмём пассажиров рейса Кемерово – Москва авиакомпании S7, которым не повезло приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода из-за погоды. Одна из пассажирок рассказала, что к пяти часам полёта прибавилось ещё девять в салоне самолёта. По словам собеседника Лайфа в Гражданской авиации, на такой случай у авиакомпании есть специальный протокол и система взаиморасчётов с аэропортом. Наземные службы принимают борт и обеспечивают высадку людей в здание аэровокзала, а перевозчик оплачивает услуги, возникшие из-за погоды. Но так происходит далеко не всегда — во время транспортных коллапсов, подобных этому, делать свою работу нормально крайне непросто.
Кроме того, для авиаперевозчиков такие ситуации — практически финансовая дыра. За любое движение самолёта и людей в аэропорту авиакомпания вынуждена платить — трап, загрузка/выгрузка багажа, работа службы безопасности и многое другое влетает перевозчикам в копеечку, поэтому держать людей в самолётах — это, с одной стороны, проявление неуважения, а с другой — хороший способ сэкономить.
"Нас просто бросили на полосе": Пассажирка описала весь ужас девятичасового заточения в самолёте после посадки в Нижнем Новгороде
Кто виноват и что делать?
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Собеседники Лайфа из Росавиации, Гражданской авиации и Службы управления воздушным движением отмечают, что винить в транспортном коллапсе аэропорта Нижнего Новгорода нельзя кого-то одного. Форс-мажор, равных которому не было последние несколько лет, случился по целому ряду причин. В Росавиации заявляют, что ситуация в нижегородском аэропорту находится под контролем, однако часть людей по-прежнему в самолётах.
Пока авиакомпании валят всё на наземные службы, пилоты и диспетчеры поясняют, что отправить самолёт "в один конец" с посадкой и ожиданием где-нибудь на полпути — это простейший способ авиакомпаний сэкономить, но страдают из-за таких схем обычные люди. В связи с тем, что аэропорт Нижнего Новгорода принял дополнительно более 30 самолётов, туда уже направились сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры. Им предстоит выяснить, что именно стало причиной транспортного коллапса. Полторы тысячи пассажиров по-прежнему ждут вылета, и, когда они попадут домой, — не знает никто.