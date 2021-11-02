Сразу пятеро украинских министров написали заявления об увольнении
Ранее ОПЗЖ потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку "безответственных бюрократов" и сформировать новое "антикризисное" правительство.
Фото © Кабмин Украины
В кабмине Украины сразу пятеро министров подали заявления об увольнении. Как сообщил в своём Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, вопрос об отставках рассмотрят в парламенте 3 ноября.
Так, в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и, как сообщалось ранее, министр обороны Андрей Таран.
На должность главы Минобороны Украины "Слуги народа" предложили выдвинуть кандидатуру Алексея Резникова. А на фоне кризиса в энергетической и медицинской сферах на Украине, партия ОПЗЖ потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку "безответственных бюрократов" и сформировать новое "антикризисное" правительство.
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