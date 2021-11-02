Сразу пятеро украинских министров написали заявления об увольнении

В кабмине Украины сразу пятеро министров подали заявления об увольнении. Как сообщил в своём Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, вопрос об отставках рассмотрят в парламенте 3 ноября.

Так, в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и, как сообщалось ранее, министр обороны Андрей Таран.