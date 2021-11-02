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В Британии подтвердили информацию о том, что арабские шейхи могут купить акции "Спартака"

В столичном клубе пока никак не комментируют подобные слухи, оставив это без внимания.

2 ноября, 18:38
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Холдинг City Football Group (CFG), который владеет целым рядом футбольных клубов, в том числе и "Манчестер Сити", намерен приобрести 20% акций "Спартака" и уже провёл соответствующие переговоры. Об этом пишет "Матч ТВ".

"Источники в "Сити" подтвердили нам, что переговоры имели место быть. Однако настаивают на том, что ещё ничего не решено", — заявил собеседник телеканала.

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При этом в стане красно-белых пока никак не прокомментировали данную информацию, оставив без внимания появившиеся слухи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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