В Британии подтвердили информацию о том, что арабские шейхи могут купить акции "Спартака"

Холдинг City Football Group (CFG), который владеет целым рядом футбольных клубов, в том числе и "Манчестер Сити", намерен приобрести 20% акций "Спартака" и уже провёл соответствующие переговоры. Об этом пишет "Матч ТВ".

"Источники в "Сити" подтвердили нам, что переговоры имели место быть. Однако настаивают на том, что ещё ничего не решено", — заявил собеседник телеканала.