В Британии подтвердили информацию о том, что арабские шейхи могут купить акции "Спартака"
В столичном клубе пока никак не комментируют подобные слухи, оставив это без внимания.
Фото © ФК "Спартак"
Холдинг City Football Group (CFG), который владеет целым рядом футбольных клубов, в том числе и "Манчестер Сити", намерен приобрести 20% акций "Спартака" и уже провёл соответствующие переговоры. Об этом пишет "Матч ТВ".
"Источники в "Сити" подтвердили нам, что переговоры имели место быть. Однако настаивают на том, что ещё ничего не решено", — заявил собеседник телеканала.
При этом в стане красно-белых пока никак не прокомментировали данную информацию, оставив без внимания появившиеся слухи.
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