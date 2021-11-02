Российский форвард является абсолютно лучшим бомбардиром лиги на старте сезона. В октябре он сумел забросить девять шайб, а также шесть раз выступить в качестве ассистента. Второй звездой месяца стал Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", третьей — голкипер "Коламбуса" Фредерик Андерсен.