НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Легенда снова в деле: Овечкин признан первой звездой октября в НХЛ

За этот период он сумел забросить девять шайб и шесть раз выступить в качестве ассистента.

2 ноября, 18:16

Фото © ТАСС / ZUMA / Justin Tang

Нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина признали первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Российский форвард является абсолютно лучшим бомбардиром лиги на старте сезона. В октябре он сумел забросить девять шайб, а также шесть раз выступить в качестве ассистента. Второй звездой месяца стал Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", третьей — голкипер "Коламбуса" Фредерик Андерсен.

Вторая молодость: В Овечкина никто не верил, но он набрал суперформу и начал крушить рекорды

Вторая молодость: В Овечкина никто не верил, но он набрал суперформу и начал крушить рекорды

Добавим, что Овечкин восьмой раз в карьере становится первой звездой месяца.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1