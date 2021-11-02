Легенда снова в деле: Овечкин признан первой звездой октября в НХЛ
За этот период он сумел забросить девять шайб и шесть раз выступить в качестве ассистента.
Фото © ТАСС / ZUMA / Justin Tang
Нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина признали первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российский форвард является абсолютно лучшим бомбардиром лиги на старте сезона. В октябре он сумел забросить девять шайб, а также шесть раз выступить в качестве ассистента. Второй звездой месяца стал Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", третьей — голкипер "Коламбуса" Фредерик Андерсен.
Добавим, что Овечкин восьмой раз в карьере становится первой звездой месяца.
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