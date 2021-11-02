"Спартак" по буллитам проиграл "Северстали" в матче КХЛ

Счёт во втором периоде открыл Адам Лишка. В начале решающего отрезка одну шайбу отквитал Дмитрий Вишневский, однако уже через несколько минут Игорь Гераськин снова вывел "Северсталь" вперёд. Перевести в овертайм игру смог Йори Лехтеря. Однако в серии буллитов точнее были игроки череповецкого клуба.