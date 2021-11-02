"Спартак" по буллитам проиграл "Северстали" в матче КХЛ
Красно-белые продолжают находиться на границе первой восьмёрки в таблице Западной конференции.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" в серии буллитов уступил "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:3.
Счёт во втором периоде открыл Адам Лишка. В начале решающего отрезка одну шайбу отквитал Дмитрий Вишневский, однако уже через несколько минут Игорь Гераськин снова вывел "Северсталь" вперёд. Перевести в овертайм игру смог Йори Лехтеря. Однако в серии буллитов точнее были игроки череповецкого клуба.
По итогам встречи "Спартак" расположился на восьмой строчке Западной конференции, тогда как "Северсталь" — шестая.
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