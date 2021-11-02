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Климкин предупредил Зеленского о жёстком разговоре с Путиным

По словам политика, у российского лидера "на руках есть много козырей".

2 ноября, 18:40
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку лидер РФ будет вести диалог жёстко. Об этом заявил экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жёстко. <…> У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей", — сказал дипломат в эфире телеканала "Эспрессо".

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По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, российские козыри находятся в области энергетики. Климкин считает, что Киеву необходимо удостовериться в поддержке западных стран и тщательном изучении своей позиции, а только затем соглашаться на встречу Путина и Зеленского.

"Если мы даже пропетляем нынешний сезон, <…> то следующий сезон при тех же самых условиях мы точно не пропетляем. Это школьная арифметика", — добавил Климкин.

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Кроме того, политик заметил, что встреча двух лидеров принесёт пользу Киеву только в том случае, если страна будет чётко знать свою позицию, "что нет каких-то вещей под столом", и заручится поддержкой западных партнёров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля.

Лайф также писал о том, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву. По словам политолога Корнейчука, ни действующие, ни предыдущие власти Незалежной не сделали ничего, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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