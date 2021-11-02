Климкин предупредил Зеленского о жёстком разговоре с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку лидер РФ будет вести диалог жёстко. Об этом заявил экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жёстко. <…> У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей", — сказал дипломат в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, российские козыри находятся в области энергетики. Климкин считает, что Киеву необходимо удостовериться в поддержке западных стран и тщательном изучении своей позиции, а только затем соглашаться на встречу Путина и Зеленского.

"Если мы даже пропетляем нынешний сезон, <…> то следующий сезон при тех же самых условиях мы точно не пропетляем. Это школьная арифметика", — добавил Климкин.

Кроме того, политик заметил, что встреча двух лидеров принесёт пользу Киеву только в том случае, если страна будет чётко знать свою позицию, "что нет каких-то вещей под столом", и заручится поддержкой западных партнёров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля.