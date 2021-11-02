В Общественной палате обсудили наблюдение за выборами в Госдуму

В Москве в рамках итогового форума Общественной палаты РФ "Сообщество" эксперты обсудили работу Центра общественного наблюдения во время избирательной кампании 2021 года. Они пришли к выводу, что на выборах в Госдуму эта система отлично показала себя и работала без сбоев.

В ходе дискуссии эксперты согласились, что ноу-хау этой кампании стала возможность любому желающему получить доступ к видеонаблюдению за выборами в специальных центрах. Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что в дни голосования такие центры были открыты во всех российских регионах.

"Со мной согласятся все, что работа, проделанная ЦИК России и Общественной палатой РФ, не имеет аналогов в мире. Совершенно в уникальном формате в России на выборах было организовано общественное наблюдение, видеофиксация на участках и дистанционное электронное голосование. Ни один международный наблюдатель не сказал о том, что ему что-то при проведении голосования не понравилось", — заметил в свою очередь член ЦИК РФ Антон Лопатин.

Представитель ОП РФ Алёна Булгакова рассказала, что институт общественного наблюдения в России представлен множеством некоммерческих организаций и политических партий. Она напомнила, что обучающие семинары для наблюдателей на выборах начали проводиться с февраля 2021 года, и именно тогда стало ясно, что "запрос на независимое наблюдение среди россиян огромный и нужно его реализовывать".