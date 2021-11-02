Система QR-кодов будет действовать в Чувашии до Нового года

Действие QR-кодов в Чувашии для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом будет сохранено минимум до Нового года. Об этом объявил глава республики Олег Николаев во время прямого эфира по ситуации с ковидом в "Инстаграме".

"Я думаю, что как минимум до Нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят", — сказал руководитель республики.