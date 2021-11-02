Система QR-кодов будет действовать в Чувашии до Нового года
Жители региона без них не смогут попасть в кафе, рестораны, кинотеатры, спа-салоны, фитнес-центры, бани и бассейны.
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Действие QR-кодов в Чувашии для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом будет сохранено минимум до Нового года. Об этом объявил глава республики Олег Николаев во время прямого эфира по ситуации с ковидом в "Инстаграме".
"Я думаю, что как минимум до Нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят", — сказал руководитель республики.
Отметим, что Чувашия не первый регион РФ, решивший оставить в силе антиковидные меры после нерабочих дней. Ранее в Псковской области заявили о расширении системы QR-кодов и продлении её на период новогодних праздников.
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