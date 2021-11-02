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Система QR-кодов будет действовать в Чувашии до Нового года

Жители региона без них не смогут попасть в кафе, рестораны, кинотеатры, спа-салоны, фитнес-центры, бани и бассейны.

2 ноября, 18:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Действие QR-кодов в Чувашии для посещения культурных мероприятий и общепита из-за роста числа заболевших коронавирусом будет сохранено минимум до Нового года. Об этом объявил глава республики Олег Николаев во время прямого эфира по ситуации с ковидом в "Инстаграме".

"Я думаю, что как минимум до Нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят", — сказал руководитель республики.

В Чувашии решили разработать QR-код для людей с большим количеством антител

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Отметим, что Чувашия не первый регион РФ, решивший оставить в силе антиковидные меры после нерабочих дней. Ранее в Псковской области заявили о расширении системы QR-кодов и продлении её на период новогодних праздников.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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