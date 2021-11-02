Рэпер Yung Trappa записал видеообращение и назвал обвинения в изнасиловании клеветой

"Меня оклеветали и оговорили, в частности моя девушка, с которой я встречался больше месяца, Алина. У нас всегда всё было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я ей не причинял. Она уехала от меня утром, как я знаю. Её видел владелец дома, в котором мы отдыхали. Не было ни единого побоя, ни на ней, ни на её подруге", — сказал он.