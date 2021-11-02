Рэпер Yung Trappa записал видеообращение и назвал обвинения в изнасиловании клеветой
Артист, как и раньше, утверждает, что всё было по обоюдному согласию и никакого насилия он не совершал.
Кадр из видео © SHOT
Обвинённый в изнасиловании Yung Trappa заявил, что его оговорили. Видео © SHOT
Рэпер Yung Trappa, который подозревается в изнасиловании 18-летней Алины и домогательствах по отношению к её подруге, заявил, что его оклеветали. Первое видеообращение музыканта после громкого скандала опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Меня оклеветали и оговорили, в частности моя девушка, с которой я встречался больше месяца, Алина. У нас всегда всё было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я ей не причинял. Она уехала от меня утром, как я знаю. Её видел владелец дома, в котором мы отдыхали. Не было ни единого побоя, ни на ней, ни на её подруге", — сказал он.
Напомним, вечеринка, на которой рэпер Yung Trappa якобы изнасиловал 18-летнюю студентку из Санкт-Петербурга, проходила в посёлке Подборовье в ночь на 2 ноября. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам. На рэпера завели уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
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