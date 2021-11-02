Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева. Видео © VK / АРБУЗ — Отборные астраханские новости

Появилось видео задержания члена банды Басаева Магомеда Алханова, который 26 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. В учреждении он находился для проверки на вменяемость.

В спецоперации по поимке опасного преступника принимали участие полицейские и сотрудники ФСБ России. Судя по кадрам, его скрутили и заковали в наручники.