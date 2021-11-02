Заковали в наручники: Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
Опасному преступнику удавалось скрываться от правоохранителей на протяжении пяти дней.
Кадр из видео © VK / АРБУЗ — Отборные астраханские новости
Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева. Видео © VK / АРБУЗ — Отборные астраханские новости
Появилось видео задержания члена банды Басаева Магомеда Алханова, который 26 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. В учреждении он находился для проверки на вменяемость.
В спецоперации по поимке опасного преступника принимали участие полицейские и сотрудники ФСБ России. Судя по кадрам, его скрутили и заковали в наручники.
Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
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