ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска

В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Сотрудники ФСБ поймали чиновника с поличным при получении взятки, об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу", — написал он.

Глава Крыма также отметил, что борьба с коррупцией является системной и непрерывной работой и каждый, кто нарушает закон, в полной мере понесёт за это ответственность.