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ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска

Глава республики поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм.

2 ноября, 17:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Сотрудники ФСБ поймали чиновника с поличным при получении взятки, об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу", — написал он.

Глава Крыма также отметил, что борьба с коррупцией является системной и непрерывной работой и каждый, кто нарушает закон, в полной мере понесёт за это ответственность.

Бывшего вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей

Бывшего вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей

Ранее Лайф сообщал об аресте бывшего вице-премьера Крыма по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест. Позднее Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории. По данным СМИ, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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