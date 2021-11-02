ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска
Глава республики поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Крыму задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Сотрудники ФСБ поймали чиновника с поличным при получении взятки, об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.
"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу", — написал он.
Глава Крыма также отметил, что борьба с коррупцией является системной и непрерывной работой и каждый, кто нарушает закон, в полной мере понесёт за это ответственность.
Ранее Лайф сообщал об аресте бывшего вице-премьера Крыма по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест. Позднее Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории. По данным СМИ, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
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