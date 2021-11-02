В Свердловской области рекомендовали перевести на удалёнку непривитых работников

Власти в Свердловской области рекомендуют работодателям перевести на удалённый режим всех сотрудников, которые не вакцинировались хотя бы одним компонентом препарата от ковида. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Шмыков.

"Документом, в частности, закрепляется рекомендация работодателям перевести с 8 ноября на дистанционный режим всех не привитых первым компонентом сотрудников. Введён запрет с 4 ноября на вход детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей в ТРЦ. Эта мера призвана избежать скопления подростков в закрытых помещениях в праздничные дни", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Уточняется, что власти также перенесли срок, в течение которого люди могут вместо QR-кода предъявлять справку о вакцинации первым компонентом при визите в "свободные от ковида зоны" — с 15 декабря, как было предусмотрено ранее, на 1 декабря. В документе также расширен перечень объектов торговли, допуск в которые возможен без QR-кода или медицинских документов. Теперь в него внесены салоны оптики и ортопедические салоны.