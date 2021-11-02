Борис Джонсон объяснил, почему Путин не приехал на саммит в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением отнёсся к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на двухдневный климатический саммит в Глазго. Главы государств предпочли отказаться от поездки из-за пандемии, объяснил он.

"Я говорил с Си Цзиньпином, он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии. То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением", — заявил британский премьер на пресс-конференции по итогам саммита.