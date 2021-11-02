Борис Джонсон объяснил, почему Путин не приехал на саммит в Глазго
Российский лидер всё же нашёл способ обратиться к участникам мероприятия — он записал видеообращение.
Кадр из видео © Facebook / Boris Johnson
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением отнёсся к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на двухдневный климатический саммит в Глазго. Главы государств предпочли отказаться от поездки из-за пандемии, объяснил он.
"Я говорил с Си Цзиньпином, он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии. То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением", — заявил британский премьер на пресс-конференции по итогам саммита.
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А вот спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри, который модерировал мероприятие, очень удивился, когда не обнаружил на сессии президента Украины Владимира Зеленского. Об отсутствии лидера Незалежной стало известно, когда ему хотели передать слово. Почему он не явился на собственное выступление, до сих пор не ясно.
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