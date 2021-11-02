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Минобрнауки утвердило список вступительных экзаменов в российские вузы

Документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать вплоть до 1 сентября 2027 года.

2 ноября, 19:25

Фото © Pixabay

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы для программ бакалавриата и специалитета. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета", — сказано в приказе.

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Как уточняется, документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать вплоть до 1 сентября 2027 года. Полный список вступительных экзаменов размещён на портале правовой информации.

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Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило вузам проводить сессию дистанционно. Кроме того, в ведомстве заявили, что с 8 ноября российские высшие учебные заведения и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удалённо.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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