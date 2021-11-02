Минобрнауки утвердило список вступительных экзаменов в российские вузы

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы для программ бакалавриата и специалитета. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета", — сказано в приказе.

Как уточняется, документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать вплоть до 1 сентября 2027 года. Полный список вступительных экзаменов размещён на портале правовой информации.