Минобрнауки утвердило список вступительных экзаменов в российские вузы
Документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать вплоть до 1 сентября 2027 года.
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Министерство науки и высшего образования РФ утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы для программ бакалавриата и специалитета. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета", — сказано в приказе.
Как уточняется, документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать вплоть до 1 сентября 2027 года. Полный список вступительных экзаменов размещён на портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило вузам проводить сессию дистанционно. Кроме того, в ведомстве заявили, что с 8 ноября российские высшие учебные заведения и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удалённо.
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