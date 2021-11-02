Звезда "Бригады" Дмитрий Гуменецкий умер вскоре после выхода из колонии

Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале "Бригада", умер в возрасте 49 лет вскоре после освобождения из колонии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Гуменецкий отбывал наказание в исправительном учреждении в Рязани по делу о наркотиках. В сентябре 2015 года его осудили на восемь лет за хранение 280 килограммов спайса. 1 апреля актёр вышел по УДО. У Гуменецкого был рак, и свои последние дни он провёл в хосписе. Смерть наступила 29 октября.