НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Звезда "Бригады" Дмитрий Гуменецкий умер вскоре после выхода из колонии

В последнее время актёр, известный по роли Шмидта, боролся с онкозаболеванием.

2 ноября, 19:39
4148
<p>Дмитрий Гуменецкий в роли Шмидта. Кадр из сериала "Бригада" / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/1153/foto/484330/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Дмитрий Гуменецкий в роли Шмидта. Кадр из сериала "Бригада" / kino-teatr.ru

Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале "Бригада", умер в возрасте 49 лет вскоре после освобождения из колонии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Гуменецкий отбывал наказание в исправительном учреждении в Рязани по делу о наркотиках. В сентябре 2015 года его осудили на восемь лет за хранение 280 килограммов спайса. 1 апреля актёр вышел по УДО. У Гуменецкого был рак, и свои последние дни он провёл в хосписе. Смерть наступила 29 октября.

Как сложились судьбы забытых актёров сериала "Бригада"

Как сложились судьбы забытых актёров сериала "Бригада"

Помимо "Бригады" Гуменецкий снимался в фильме "Бумер" и сериалах "Магнитные бури", "Правда скрывает ложь" и "Экстренный вызов. Пропавший пациент". А до начала актёрской карьеры он работал в МВД.

Ранее Лайф рассказывал, что умер актёр из драмы "Холодное лето пятьдесят третьего..." Алексей Колесник.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1