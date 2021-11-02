Звезда "Бригады" Дмитрий Гуменецкий умер вскоре после выхода из колонии
В последнее время актёр, известный по роли Шмидта, боролся с онкозаболеванием.
Дмитрий Гуменецкий в роли Шмидта. Кадр из сериала "Бригада" / kino-teatr.ru
Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале "Бригада", умер в возрасте 49 лет вскоре после освобождения из колонии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Гуменецкий отбывал наказание в исправительном учреждении в Рязани по делу о наркотиках. В сентябре 2015 года его осудили на восемь лет за хранение 280 килограммов спайса. 1 апреля актёр вышел по УДО. У Гуменецкого был рак, и свои последние дни он провёл в хосписе. Смерть наступила 29 октября.
Помимо "Бригады" Гуменецкий снимался в фильме "Бумер" и сериалах "Магнитные бури", "Правда скрывает ложь" и "Экстренный вызов. Пропавший пациент". А до начала актёрской карьеры он работал в МВД.
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