Вирусолог объяснил, почему Россия не готова к американским вакцинам Pfizer и Moderna

Американские вакцины от ковида Pfizer и Moderna необходимо перевозить и хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия в специальных холодильниках, однако в России такого оборудования в поликлиниках и больницах практически нет. Об этом заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов.

"Вакцины Pfizer и Moderna требуют перевозки и хранения при –70 градусах Цельсия. Скажите, пожалуйста, где есть такие холодильники? Так вот, те страны, которые принимают эти вакцины, сначала закупили прорву таких холодильников и потом поставили их в соответствующие места — это первое. Второе — они разработали систему отслеживания нарушений температурного режима и внедрили её. Только после этого страны начали покупать мРНК-вакцины", — сказал вирусолог в беседе с Ura.ru.

Нетёсов добавил, что на такие морозильники под вакцины Pfizer и Moderna сейчас очень высокий спрос.

"Россия не готова к приёму таких вакцин, но это не просто неготовность. Ведь очередь на такие холодильники во всём мире — полгода, то есть если мы не наладим у себя такого производства, то нам некуда вакцины Pfizer и Moderna просто принимать", — подчеркнул специалист.

В свою очередь, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев отметил, что вопросы с логистикой этих вакцин решаемы.

"Это так же, как есть импортные тест-системы. Они требуют специального оборудования. Тот, кто занимается этими тест-системами, приобретает и оборудование", — уточнил он, добавив, что страны — производители вакцин должны вместе двигаться к признанию импортных препаратов.