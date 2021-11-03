"Подделка данных и утаивание побочных эффектов": СМИ узнали о грубых нарушениях в ходе испытаний вакцины Pfizer от коронавируса
Расследование британского журнала BMJ базируется на данных, которые редакции предоставила экс-сотрудница компании Ventavia Research Group, сотрудничавшей с Pfizer.
Фото © ТАСС / ЕРА
Клинические испытания вакцины американской компании Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения таких испытаний: например, допускалась подделка данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ.
"Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний", — написано в публикации.
BMJ отмечает, что расследование началось после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон — бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания препарата. Джексон уволили из-за неоднократных жалоб о массовых нарушениях при проведении испытаний. Уволенная сотрудница передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудиозаписей, подтверждающих факты нарушений.
Комментариев: 0