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Организатора "Русского марша" Зайцева задержали в Москве за неповиновение полиции

Предполагается, что суд состоится 3 ноября. Никите Зайцеву грозит штраф либо арест.

2 ноября, 22:20
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/n.zaytsev2013?z=photo139116127_456242384/album139116127_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n.zaytsev2013</a></p>

Фото © VK / n.zaytsev2013

В Москве задержали одного из организаторов шествия "Русский марш" Никиту Зайцева. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Меня задержали сотрудники 2-го специального полка МВД, вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ", — сказал Зайцев.

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Уточняется, что мужчину задержали за неповиновение полиции. Суд, как ожидается, состоится 3 ноября. Зайцеву грозит штраф или арест.

"Русский марш" — ежегодные шествия националистических движений. Они проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. Ранее МВД РФ призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях 4–7 ноября. В случае если действия организаторов и участников таких мероприятий приведут к массовым беспорядкам, они будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве. В министерстве напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом и массовые мероприятия запрещены.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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