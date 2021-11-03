Организатора "Русского марша" Зайцева задержали в Москве за неповиновение полиции

В Москве задержали одного из организаторов шествия "Русский марш" Никиту Зайцева. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Русский марш" — ежегодные шествия националистических движений. Они проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. Ранее МВД РФ призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях 4–7 ноября. В случае если действия организаторов и участников таких мероприятий приведут к массовым беспорядкам, они будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве. В министерстве напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом и массовые мероприятия запрещены.