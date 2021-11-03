На стройплощадке возле "Москвы-Сити" образовался огромный провал грунта
В пресс-службе застройщика отметили, что всему виной природное явление — излив грунтовых вод.
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Возле строительной площадки комплекса Capital Towers в районе Краснопресненской набережной, около "Москвы-Сити", просел грунт. Сейчас ведутся восстановительные работы. Объекты не пострадали, сообщили в пресс-службе компании-застройщика Capital Group.
"Вечером 2 ноября возле строительной площадки Capital Towers, со стороны Проектируемого проезда, произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод, это природное явление. Возле строительной площадки были оперативно проведены противоаварийные мероприятия. Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. Жилому комплексу Capital Towers ничего не угрожает", — приводит сообщение пресс-службы компании агентство "Москва".
В Capital Group отметили, что дорожное покрытие и ограждение в месте происшествия будут восстановлены в ближайшее время.
Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, площадь обвала составила 1,2 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
В Дептрансе Москвы сообщили, что для проведения дорожных работ было временно перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда.
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