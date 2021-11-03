НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Оттачивал на ней профессиональные навыки": Известного российского бойца обвинили в жестоком избиении возлюбленной

Как уточняется, пострадавшая неоднократно терпела побои от своего молодого человека. Инциденты происходили на почве ревности.

2 ноября, 21:35
<p>Артур Кулинский и его избитая девушка. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COdYux8hflN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">acab_abubandit</a>, <a href="https://super.ru/a/mma_arthur_izbil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Super.ru</a></p>

Артур Кулинский и его избитая девушка. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / acab_abubandit, Super.ru

Российского бойца ММА и участника боёв на голых кулаках лиги Hardcore Артура Кулинского обвинили в том, что он избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом сообщает Super.ru.

"Юрист Екатерина Гордон сообщила, что теперь будет защищать в суде возлюбленную спортсмена — 30-летнюю Алису (имя изменено), которая неоднократно терпела побои от своего молодого человека. На почве ревности Артур оттачивал на ней свои профессиональные навыки, в результате чего девушка попала в больницу со сломанной рукой", — отмечает издание.

В Белоруссии блогер избивал пенсионеров ради хайпа в TikTok и теперь отправится в тюрьму

В Белоруссии блогер избивал пенсионеров ради хайпа в TikTok и теперь отправится в тюрьму

Как уточняется, девушку прооперировали и вставили металлический штифт, пострадавшая решила уйти от бойца. Однако потом Кулинский нашёл её на улице и драка повторилась. По словам Гордон, полицейские, которых вызвала девушка, после увиденного решили сфотографироваться с бойцом.

В настоящее время пострадавшая восстанавливается после многочисленных травм, она уже написала заявление в полицию.

Муж Джиджи Хадид избил тёщу, когда модели не было дома

Муж Джиджи Хадид избил тёщу, когда модели не было дома

"Таких людей нельзя называть представителями спорта... Это настоящий позор! Для меня также был удивителен тот факт, что при первых побоях присутствовали ещё два "спортсмена", которые не заступились за девушку, а стали просто хладнокровными свидетелями данного акта насилия. Во второй раз полицейские посчитали возможным сфотографироваться с Артуром Кулинским. Мы находимся в большом негодовании относительно данной ситуации и будем добиваться возбуждения уголовного дела", — подчеркнула юрист Екатерина Гордон.

Ранее Лайф рассказывал, что блогер Mellstroy цинично отреагировал на годовщину избиения им девушки в прямом эфире.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1