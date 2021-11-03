"Оттачивал на ней профессиональные навыки": Известного российского бойца обвинили в жестоком избиении возлюбленной
Как уточняется, пострадавшая неоднократно терпела побои от своего молодого человека. Инциденты происходили на почве ревности.
Артур Кулинский и его избитая девушка. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / acab_abubandit, Super.ru
Российского бойца ММА и участника боёв на голых кулаках лиги Hardcore Артура Кулинского обвинили в том, что он избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом сообщает Super.ru.
"Юрист Екатерина Гордон сообщила, что теперь будет защищать в суде возлюбленную спортсмена — 30-летнюю Алису (имя изменено), которая неоднократно терпела побои от своего молодого человека. На почве ревности Артур оттачивал на ней свои профессиональные навыки, в результате чего девушка попала в больницу со сломанной рукой", — отмечает издание.
Как уточняется, девушку прооперировали и вставили металлический штифт, пострадавшая решила уйти от бойца. Однако потом Кулинский нашёл её на улице и драка повторилась. По словам Гордон, полицейские, которых вызвала девушка, после увиденного решили сфотографироваться с бойцом.
В настоящее время пострадавшая восстанавливается после многочисленных травм, она уже написала заявление в полицию.
"Таких людей нельзя называть представителями спорта... Это настоящий позор! Для меня также был удивителен тот факт, что при первых побоях присутствовали ещё два "спортсмена", которые не заступились за девушку, а стали просто хладнокровными свидетелями данного акта насилия. Во второй раз полицейские посчитали возможным сфотографироваться с Артуром Кулинским. Мы находимся в большом негодовании относительно данной ситуации и будем добиваться возбуждения уголовного дела", — подчеркнула юрист Екатерина Гордон.
Ранее Лайф рассказывал, что блогер Mellstroy цинично отреагировал на годовщину избиения им девушки в прямом эфире.
Комментариев: 0