Российского бойца ММА и участника боёв на голых кулаках лиги Hardcore Артура Кулинского обвинили в том, что он избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом сообщает Super.ru.

"Юрист Екатерина Гордон сообщила, что теперь будет защищать в суде возлюбленную спортсмена — 30-летнюю Алису (имя изменено), которая неоднократно терпела побои от своего молодого человека. На почве ревности Артур оттачивал на ней свои профессиональные навыки, в результате чего девушка попала в больницу со сломанной рукой", — отмечает издание.

Как уточняется, девушку прооперировали и вставили металлический штифт, пострадавшая решила уйти от бойца. Однако потом Кулинский нашёл её на улице и драка повторилась. По словам Гордон, полицейские, которых вызвала девушка, после увиденного решили сфотографироваться с бойцом.

В настоящее время пострадавшая восстанавливается после многочисленных травм, она уже написала заявление в полицию.

"Таких людей нельзя называть представителями спорта... Это настоящий позор! Для меня также был удивителен тот факт, что при первых побоях присутствовали ещё два "спортсмена", которые не заступились за девушку, а стали просто хладнокровными свидетелями данного акта насилия. Во второй раз полицейские посчитали возможным сфотографироваться с Артуром Кулинским. Мы находимся в большом негодовании относительно данной ситуации и будем добиваться возбуждения уголовного дела", — подчеркнула юрист Екатерина Гордон.