ОНК: Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телевизор с помощью бумаги от колбасы

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещён в карцер СИЗО "Лефортово" на три дня из-за того, что он пытался приклеить бумагой от колбасы телеантенну к стене своей камеры. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Александр Хуруджи.

"Сафронов помещён в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет три дня — до пятницы, 5 ноября. Поводом стало то, что он попытался приклеить антенну к стене камеры СИЗО", — приводит его слова ТАСС.

Как добавил член ОНК, Сафронов искал такое положение камерной телеантенны, при котором будет возможность смотреть телевизор, не работавший из-за проблем с этой антенной.

"В итоге это положение он нашёл, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключённым запрещается что-либо приклеивать к стенам камер", — подчеркнул правозащитник.