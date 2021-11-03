ОНК: Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телевизор с помощью бумаги от колбасы
Советник главы "Роскосмоса" пытался подручными средствами приклеить к стене телеантенну, что делать запрещено.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещён в карцер СИЗО "Лефортово" на три дня из-за того, что он пытался приклеить бумагой от колбасы телеантенну к стене своей камеры. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Александр Хуруджи.
"Сафронов помещён в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет три дня — до пятницы, 5 ноября. Поводом стало то, что он попытался приклеить антенну к стене камеры СИЗО", — приводит его слова ТАСС.
Как добавил член ОНК, Сафронов искал такое положение камерной телеантенны, при котором будет возможность смотреть телевизор, не работавший из-за проблем с этой антенной.
"В итоге это положение он нашёл, телевизор заработал. Для этого арестованному пришлось приклеить антенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключённым запрещается что-либо приклеивать к стенам камер", — подчеркнул правозащитник.
Ранее стало известно, что следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт, кроме того, Иван отказался идти на сделку со следствием. Ранее адвокат подсудимого Иван Павлов был объявлен в розыск за разглашение данных следствия.
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