Глава Автомобильного союза раскритиковал новый проект КоАП

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части ПДД. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что эти идеи содержат "в себе несколько опасных для водительского сообщества вещей".

Эксперт отметил следующие недоработанные, по его мнению, предложения: штраф за "опасное вождение", поскольку в документе отсутствует понятное определение термина, что оставляет простор для коррупции; отсутствие штрафов для владельцев средств индивидуальной мобильности; отсутствие единого мнения у участвующих в разработке ведомств по вопросу средней скорости и правил пользования телефоном за рулём.