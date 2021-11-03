Глава Автомобильного союза раскритиковал новый проект КоАП
По словам Антона Шапарина, проект нуждается в серьёзной доработке.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части ПДД. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что эти идеи содержат "в себе несколько опасных для водительского сообщества вещей".
Эксперт отметил следующие недоработанные, по его мнению, предложения: штраф за "опасное вождение", поскольку в документе отсутствует понятное определение термина, что оставляет простор для коррупции; отсутствие штрафов для владельцев средств индивидуальной мобильности; отсутствие единого мнения у участвующих в разработке ведомств по вопросу средней скорости и правил пользования телефоном за рулём.
Кроме того, Шапарин считает, что видеокамеры не помогут в фиксации фактов опасного вождения из-за ограниченности обзора и невозможности отличить его от прочих нарушений ПДД. По его словам, это также создаёт коррупционную перспективу. Поэтому эксперт планирует подготовить большой пакет поправок, чтобы доработать документ.
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