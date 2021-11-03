НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Автомобильного союза раскритиковал новый проект КоАП

По словам Антона Шапарина, проект нуждается в серьёзной доработке.

2 ноября, 21:01

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части ПДД. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что эти идеи содержат "в себе несколько опасных для водительского сообщества вещей".

Россиян могут начать лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД

Россиян могут начать лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД

Эксперт отметил следующие недоработанные, по его мнению, предложения: штраф за "опасное вождение", поскольку в документе отсутствует понятное определение термина, что оставляет простор для коррупции; отсутствие штрафов для владельцев средств индивидуальной мобильности; отсутствие единого мнения у участвующих в разработке ведомств по вопросу средней скорости и правил пользования телефоном за рулём.

Кроме того, Шапарин считает, что видеокамеры не помогут в фиксации фактов опасного вождения из-за ограниченности обзора и невозможности отличить его от прочих нарушений ПДД. По его словам, это также создаёт коррупционную перспективу. Поэтому эксперт планирует подготовить большой пакет поправок, чтобы доработать документ.

На российских дорогах начали тестировать новые "поточные" камеры наблюдения

На российских дорогах начали тестировать новые "поточные" камеры наблюдения

Ранее в Москве установили первую камеру, фиксирующую проезд между полосами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1