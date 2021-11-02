Застрявшим в аэропорту Нижнего Новгорода пассажирам раздали еду и заселили их в гостиницы. Видео © LIFE

Пассажирам, застрявшим в аэропорту Нижнего Новгорода из-за авиационного коллапса, раздали еду и заселили их в гостиницы. Лайф публикует кадры из терминала воздушной гавани.

Гражданам вручили талоны на питание, некоторых из них накормили в кафе аэропорта. Также еду в здание терминала привезли волонтёры и городская служба спасения. Часть пассажиров на автобусах развезли по гостиницам города. При этом люди пока не знают, когда смогут вылететь из Нижнего Новгорода.

Одна из пассажирок рассказала, что просидела в лайнере около пяти часов. Нуждающихся и детей, по её словам, там кормили. Также женщина пожаловалась, что в девятом часу вечера им ещё приходилось находиться в аэропорту.

"Нас в течение пяти часов не выпускали из самолёта, мы там просидели как в бункере замкнутом... В самолёте кто сильно нуждался, детей, второй раз обеспечили, покормили сэндвичами, водичка была. Ну а здесь, в аэропорту, мы получили талоны на питание, нас покормили в кафе, скромненько, но покормили. И потом раздавили сухое питание... В общем, голодом нас здесь не заморили. Единственное, что нам не предоставили никакой гостиничный номер, мы сидим на полу здесь, культурно отдыхаем", — поведала женщина.

Тем временем в Москву из Нижнего Новгорода вылетели 17 рейсов, которые были перенаправлены из-за мощного тумана в российской столице. Как уточнили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, всего таковых было 35, а не 33, как сообщалось ранее.

"Всего отправлено 17 рейсов, 10 рейсов уйдёт в течение трёх-четырёх часов. Восемь остальных рейсов будут отправлены завтра с утра", — рассказали журналистам в ведомстве.