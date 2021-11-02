Инфекционист Чуланов не поддержал выдачу QR-кодов неофициально переболевшим ковидом

Выдача QR-кодов тем, кто перенёс коронавирус "неофициально", то есть не обращался к врачам, не поддерживается ВОЗ, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно", — сказал эксперт в беседе с журналистами.