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Инфекционист Чуланов не поддержал выдачу QR-кодов неофициально переболевшим ковидом

По словам специалиста, перенёсшими CoViD-19 считаются те, чьё заболевание было подтверждено.

2 ноября, 20:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Выдача QR-кодов тем, кто перенёс коронавирус "неофициально", то есть не обращался к врачам, не поддерживается ВОЗ, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно", — сказал эксперт в беседе с журналистами.

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По словам Чуланова, переболевшими CoViD-19 считаются те, чьё заболевание было подтверждено. Через полгода после ковида они должны пройти ревакцинацию, чтобы поддержать иммунитет и защититься от новых штаммов, подчеркнул инфекционист.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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