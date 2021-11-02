В Молдавии захотели заключить новый контракт с "Газпромом" в 2022 году

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в следующем году Кишинёв может заключить с "Газпромом" новый контракт на поставку газа вместо действующего.

"Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключён в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий", — сказал Чебан в эфире телеканала N4.