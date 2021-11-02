В Молдавии захотели заключить новый контракт с "Газпромом" в 2022 году
В Кишинёве отметили, что сейчас договорились о продлении контракта, заключённого в 2006 году.
Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Денисов
Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в следующем году Кишинёв может заключить с "Газпромом" новый контракт на поставку газа вместо действующего.
"Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключён в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий", — сказал Чебан в эфире телеканала N4.
По его словам, согласно действующему контракту, стоимость газа для страны рассчитывается по формуле ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и индексам европейской торговой площадки. Также молдавские операторы могут покупать газ у других поставщиков.
Напомним, что на днях в результате затянувшихся и болезненных консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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