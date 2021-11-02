"Челси" вырвал победу у "Мальмё" в матче Лиги чемпионов
В параллельной встрече "Вольфсбург" в упорной борьбе переиграл "Зальцбург".
Фото © Twitter / Chelsea FC
Лондонский "Челси" на выезде обыграл шведский "Мальмё" в матче четвёртого тура Лиги чемпионов со счётом 1:0.
Автором единственного мяча стал Хаким Зиеш, который сумел воспользоваться великолепной передачей Каллума Хадсона-Одои. При этом лондонцы по ходу встречи владели инициативой и нанесли более 20 ударов по воротам соперника.
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В параллельной встрече немецкий "Вольфсбург" переиграл соседей из "Зальцбурга" со счётом 2:1. На голы Баку и Нмечи австрийский клуб ответил голом Вёбера.
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