"Челси" вырвал победу у "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" на выезде обыграл шведский "Мальмё" в матче четвёртого тура Лиги чемпионов со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал Хаким Зиеш, который сумел воспользоваться великолепной передачей Каллума Хадсона-Одои. При этом лондонцы по ходу встречи владели инициативой и нанесли более 20 ударов по воротам соперника.