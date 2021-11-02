В МИД РФ призвали США направить в Москву новых дипломатов для нормализации выдачи виз

Россия призывает США усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормализации оказания консульских услуг, в том числе выдачи виз. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что [посольство] больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу", — подчеркнул Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс".

По словам дипломата, в Москве такую позицию считают недопустимой и призывают Вашингтон усилить своё присутствие в столице РФ, прислав новых сотрудников.