В МИД РФ призвали США направить в Москву новых дипломатов для нормализации выдачи виз
В дипведомстве назвали недопустимой текущую ситуацию, при которой Вашингтон требует от россиян выезжать за границу, чтобы получать визу.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Россия призывает США усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормализации оказания консульских услуг, в том числе выдачи виз. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что [посольство] больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу", — подчеркнул Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс".
По словам дипломата, в Москве такую позицию считают недопустимой и призывают Вашингтон усилить своё присутствие в столице РФ, прислав новых сотрудников.
Ранее дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Отмечается, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
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