НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ призвали США направить в Москву новых дипломатов для нормализации выдачи виз

В дипведомстве назвали недопустимой текущую ситуацию, при которой Вашингтон требует от россиян выезжать за границу, чтобы получать визу.

2 ноября, 20:15

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Россия призывает США усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормализации оказания консульских услуг, в том числе выдачи виз. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что [посольство] больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу", — подчеркнул Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс".

Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России

Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России

По словам дипломата, в Москве такую позицию считают недопустимой и призывают Вашингтон усилить своё присутствие в столице РФ, прислав новых сотрудников.

Ранее дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Отмечается, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1