Facebook отказался от системы распознавания лиц

Социальная сеть Facebook объявила о прекращении использования технологии распознавания лиц. Эта информация опубликована на сайте компании Meta, владеющей соцсетью.

"Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались (на её использование. — Прим. Лайфа), больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщается, после отключения данной функции владельцы аккаунтов перестанут получать уведомления, когда кто-то будет публиковать видео или фото с их участием, не отмечая их. Помимо того, соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить человека на фотографии перед её публикацией. Эти функции перестанут работать в ближайшие недели. Уточняется, что такое решение в компании объяснили необходимостью сопоставить пользу от применения технологии с "растущими социальными проблемами". К тому же не разработаны законы, в которых прописаны чёткие правила использования системы.

Напомним, ранее Марк Цукерберг объявил, что компания Facebook с четверга, 28 октября, меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для применения других сервисов корпорации. Цукерберг добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого. Акции компании после переименования пошли вверх.