Фиаско близко: "Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов и почти лишился шансов на выход в плей-офф
Команда Сергея Семака после четырёх встреч имеет три очка в активе и промежуточное третье место.
Фото © ФК "Зенит"
Питерский "Зенит" на выезде уступил "Ювентусу" в матче четвёртого тура Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:4.
Туринцы с первых минут бросились атаковать ворота петербуржцев и почти сразу же сумели забить — отличился Паулу Дибала. Немногим позже туринцы отличились ещё раз. Леонардо Бонуччи после подачи Караваева поразил свои ворота. Куда тяжелее матч для "Зенита" пошёл во втором тайме. Сначала Дибала оформил дубль после того, как получил возможность перебить пенальти, а немногим позже Кьеза раскидал всю оборону "Зенита" и отправил третий мяч в ворота Крицюка. До разгромного счёт довёл Альваро Мората, однако Сердар Азмун сумел чуть-чуть подсластить не самые приятные впечатления от встречи.
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В итоге "Ювентус" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков после четырёх туров. У "Зенита" же три балла и предварительное третье место в группе. Команда Сергея Семака сохраняет лишь математические шансы на выход в решающую стадию турнира.
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