Туринцы с первых минут бросились атаковать ворота петербуржцев и почти сразу же сумели забить — отличился Паулу Дибала. Немногим позже туринцы отличились ещё раз. Леонардо Бонуччи после подачи Караваева поразил свои ворота. Куда тяжелее матч для "Зенита" пошёл во втором тайме. Сначала Дибала оформил дубль после того, как получил возможность перебить пенальти, а немногим позже Кьеза раскидал всю оборону "Зенита" и отправил третий мяч в ворота Крицюка. До разгромного счёт довёл Альваро Мората, однако Сердар Азмун сумел чуть-чуть подсластить не самые приятные впечатления от встречи.