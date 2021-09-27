От силовиков и до мигрантов: На кого готовили нападения задержанные ФСБ в Уфе боевики-неонацисты В Уфе ФСБ задержала группировку радикалов, которая готовила нападения на правоохранителей. 27 сентября, 12:58 Во время задержания членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Самодельное взрывное устройство, холодное оружие, портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и националистическая атрибутика — такую картину увидели оперативники Федеральной службы безопасности после того, как ворвались в одну из квартир в Уфе. Всего было задержано пять человек, им от 17 до 19 лет. По данным правоохранителей, неонацисты готовили серию терактов — в первую очередь против сотрудников МВД и ФСБ.

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Следственный комитет уже допросил одного из подозреваемых по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств". По словам 19-летнего неонациста, группировка обучалась в лесу, члены банды регулярно собирались в районе посёлка Михайловка и тренировались. Для своих террористических планов они даже специально сняли квартиру, где идеологически просвещались и изготавливали бомбу, туда и наведались сотрудники ФСБ.

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Всех пятерых подозреваемых неонацистов отправили под арест.

Наследие Шульца

Неонацистские настроения в России получили своё распространение в конце 90-х — начале 2000-х. Многих из участников погромов на мигрантских рынках и стали тогда называть скинхедами за характерный вид — бритые головы, куртки-бомберы, ботинки-берцы. Одной из известных банд была группировка "Шульц-88", которая избивала и даже убивала лиц неславянской внешности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Дмитрий Бобров. Фото © VK / "Цитатник Дмитрия Боброва"

Своё название неонацистское объединение получило по имени основателя — Дмитрия Боброва по прозвищу Шульц. По данным следствия, группировка насчитывала несколько десятков бритоголовых. Члены банды организовывали нападения на выходцев из стран Средней Азии, Китая, Кореи и Африки, то есть на тех, кто не соответствовал их представлениям о полноценном человеке по расовым признакам. В 2003 году за организацию группировки "Шульц-88" был арестован её основатель. Другие лидеры банды либо погибли при задержании, либо также были отправлены за решётку.

Через год начался суд сразу по нескольким уголовным делам, в том числе и за организацию экстремистской группировки. Главным независимым экспертом по делу выступал тогда учёный-этнограф Николай Гиренко. Через три месяца после начала судебного процесса он был убит. В итоге членов банды приговорили к разным срокам, некоторых даже к пожизненному заключению. Основатель группировки "Шульц-88" получил шесть лет колонии общего режима, после чего вышел на свободу и продолжил сеять идеи о превосходстве одной нации над другими в массы.

Он тут же создал общественную организацию "Национальная социалистическая инициатива", которая была потом также признана судом экстремистской. Бобров ещё успел поучаствовать в событиях на Украине. В 2014 году он обучал местных ультраправых националистов методам борьбы с режимом и идеологически просвещал единомышленников.

В 2017-м Бобров вновь попадает под суд, теперь за возбуждающие ненависть посты в соцсетях. Его приговаривают к двум годам лишения свободы, но задерживают лишь в 2019-м. Однако апелляционная инстанция в связи с законом о декриминализации статьи, по которой был осуждён "Шульц", смягчает наказание и отправляет неонациста под домашний арест.

Максим Тесак Марцинкевич

Максим Марцинкевич. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ещё один широко известный и одиозный неонацист Максим Марцинкевич получил своё прозвище Тесак ещё в молодости за чрезмерную любовь к холодному оружию. Свои взгляды он начал реализовывать уже в армии, где жестоко избил азербайджанского сослуживца, после чего, пройдя психиатрическую экспертизу, был досрочно комиссован.

Многие знают Тесака по движению "Оккупай-Педофиляй". Его члены охотились за педофилами и издевались над ними. Интересно, что "разводили" на разговор об интимной связи или просто "погулять" мужчин в соцсетях сами активисты, а затем на встрече жестоко расправлялись с жертвами. За этой организацией значатся не только данные случаи, но и избиения молодых людей необычной внешности.

В общей сложности на Марцинкевича было заведено сразу несколько уголовных дел, по четырём из них в разное время он был осуждён и отправлен в колонию. Первый раз — в 2007-м, когда в составе ультраправого движения "Формат-18" с фашистскими лозунгами сорвал либеральное собрание клуба "Коллоквиум". Затем на три года его отправили в колонию за разжигание межнациональной розни в одном из опубликованных роликов в Сети. Выйдя из тюрьмы, Марцинкевич не успокоился. И кроме физической борьбы с не такими, как он, продолжил борьбу идеологическую. Завёл блог на одном из видеосервисов и размещал видео с явно националистскими призывами. За это в 2013-м его вновь осудили, но уже на пять лет строгого режима. И уже в колонии он получил новое обвинение за нападение на продавцов спайсов как участник ранее существовавшего движения "Оккупай-Наркофиляй". Срок — 10 лет.

В сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере мёртвым. По официальным данным, он совершил самоубийство. При нём нашли предсмертную записку, где неонацист просил прощения у сотрудников СИЗО за "доставленные неудобства".

Авторы Алексей Соков