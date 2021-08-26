Убийства, предательство и $1 миллион: Чем известен неонацист Сергей Коротких по кличке Малюта Малюта — один из старейших отечественных наци. Лайф выяснил, как он шёл по головам, воевал на стороне украинских боевиков и наконец разбогател. И почему Украина не торопится с его выдачей. 25 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Петр Сивков, vitruvianus-9 / livejournal

На днях Главное следственное управление Следственного комитета России заочно предъявило обвинение в умышленном убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ националисту Сергею Коротких (Малюта, Боцман). В ближайшее время Басманный суд столицы может вынести решение о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

По информации Лайфа, речь идёт об убийстве, которое произошло 14 лет назад. В 2007 году Интернет взорвало видео с казнью уроженцев Таджикистана и Дагестана. Шокирующая картинка была приправлена политическим заявлением некой нацисткой организации, приговорившей их к смерти.

— Мы разъяснили им о преступном нахождении на землях Руси. По законам военного времени вскоре последовала казнь, — заявляли анонимные убийцы.

Сначала дело ушло в долгий ящик: ролик сочли постановочным. Однако через 13 лет расследование неожиданно возобновилось — именно по этому делу допрашивали известного российского националиста Максима Марцинкевича (Тесак), после чего он свёл счёты с жизнью.

Недавно в Сети появился ролик допроса Тесака. Он рассказал на камеру, что якобы помогал в убийствах, а также что "головы резал Малюта". Всего якобы существует девять признательных показаний Тесака — в каждом по криминальному эпизоду. В двух или трёх он упоминает среди сообщников Малюту.

В колонии Тесак переживал о своих показаниях, считая, что тем самым предал своих соратников. Возможно, именно это и привело его к мысли о суициде. Правда, до сих пор непонятно, что это за допрос, о каких событиях идёт речь и не сшит ли ролик из разных фрагментов.

Адвокат семьи Тесака не верит в то, что тот мог дать такие показания.

— До сих пор у нас нет никакой информации о том, что именно было в показаниях Марцинкевича. Кроме того, я уверен, что якобы признательные показания он давал под давлением и пытками. На это указывает ряд деталей, — рассказал Лайфу адвокат Алексей Михальчик.

Что известно о друге Тесака

Малюта родился в 1974 году в Тольятти, но в раннем возрасте переехал с родителями в Белоруссию. Два года отслужил в разведбате, после армии пошёл в школу КГБ, но был исключён через два года по причине связи с радикальными группировками. В 2004 году Коротких приезжает в Россию и принимает участие в создании так называемого Национал-социалистического общества (НСО), основанного в 2004 году националистом Дмитрием Румянцевым. В это общество также входил Тесак, который неоднократно называл Малюту своим старшим товарищем и наставником.

17 января 2014 года Максим Марцинкевич был задержан сотрудниками правоохранительных органов Кубы за нарушение миграционного законодательства. Интересно, что перед самой выдачей Тесака кубинскими властями националист жил в одном номере с Малютой. Среди российских правых распространена версия, что в номере у Марцинкевича неожиданно пропал паспорт, что и послужило формальной причиной депортации. Перед пропажей Малюта якобы уговаривал Тесака присоединиться к украинским волнениям, но Марцинкевич не согласился. В нацистских кругах до сих пор гуляет версия, что именно Малюта якобы похитил у Тесака паспорт, таким образом сдав его спецслужбам.

Сразу после кубинского вояжа Коротких прилетел на Украину и занял её сторону в конфликте с Донбассом, пополнив ряды националистического батальона "Азов". За это время он стал в Незалежной важным человеком, близким к бывшему министру МВД Арсену Авакову, и даже, в отличие от многих российских перебежчиков, получил украинское гражданство лично из рук президента страны.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал Малюте украинское гражданство Фото © president.gov.ua

Сейчас на Украине Коротких подозревают в исполнении политических и заказных убийств. С 2015 года с собой покончили три бойца "Азова". Незадолго до первого самоубийства у руководства "Азова" произошёл финансовый конфликт. Вдова одного из погибших Лариса Бабич и в прошлом видный член "Азова" Олег Однороженко считают, что речь идёт об убийствах, якобы совершённых Коротких и его пособниками. Об этом могут свидетельствовать морские узлы на верёвке повешенного: Малюта активно интересуется яхтостроением, поэтому на территории Украины он и взял себе особый позывной — Боцман.

Общественный деятель и народный депутат Украины Илья Кива считает, что узлы Боцман завязывал неслучайно. Якобы после очередного убийства нацист всегда оставляет свою "визитную карточку". Например, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мёртвым на веранде собственного дома. На следующий день Боцман на время поменял название своего телеграмм-канала на "Родной Боцман 7,62 Квартал".





По мнению Кивы, это "есть тот ребус и послание, которым он определяет своё величие и превосходство над системой: Квартал — главная улица Кривого Рога, а 7,62 — это калибр оружия, из которого убита жертва. Также он публикует картинку, на которой изображён дом, очень похожий на тот, что принадлежал убитому".

Коротких был приближён к министру МВД Украины Арсену Авакову и занимал пост начальника одного из отделений полиции. Согласно опубликованной в Сети декларации боевика видно, что жил он далеко не на одну зарплату. Ещё в первый год своей жизни на Украине Малюта купил комнату в Киеве за $16 тысяч, через месяц переселился в просторную квартиру, которая обошлась в $50 тысяч. В мае 2015 года Коротких приобрёл небольшой учебно-боевой самолёт чешского производства Аеро L-39 "Альбатрос" 1982 года выпуска, якобы всего за $1,2 тыс. На счетах Коротких якобы хранит 135 тысяч евро, 223 тыс. долларов и 500 тысяч гривен. Ещё 565 тыс. евро он одолжил. Общая сумма указанных в декларации средств — более миллиона долларов. Это единственная доступная в Сети декларация Коротких за 2015 год. Возможно, с того времени неонацист разбогател ещё больше.

При бывшем министре МВД Украины возможность выдачи Боцмана российским властям даже не обсуждалась. Но сейчас, после недавней отставки Авакова, эксперты не исключают, что Украина, возможно, захочет избавиться от токсичного боевика. Коротких могут лишить украинского гражданства и передать в руки российских правоохранителей.

Авторы Станислав Сенькин