Мёртвого пассажира с ковидом нашли в самолёте в немецком Гамбурге

Мёртвого пассажира обнаружили в самолёте авиакомпании Pegasus Airline, который прилетел из турецкого Стамбула в немецкий Гамбург. Во время вскрытия и установления причин смерти оказалось, что он был заражён коронавирусом. Об этом сообщает издание Focus online.

Уточняется, что инцидент произошёл еще 25 октября. Скончавшийся — 51-летний житель германской земли Шлезвиг-Гольштейн. С какой целью он посещал Стамбул, пока не известно.

Сейчас проводится расследование, в ходе которого предстоит выяснить, как мужчина прошёл на борт воздушного судна, будучи инфицированным ковидом. В гамбургском ведомстве по вопросам здравоохранения отметили, что любой пассажир при возвращении из Турции должен был предъявить либо сертификат о вакцинации, либо негативный результат теста на коронавирус. Там подчеркнули, что всех, кто летел в лайнере рядом с умершим, проинформируют об инциденте и отправят на карантин.

В Pegasus Airline заявили, что мужчина мог попасть на рейс только при условии соблюдения коронавирусных предписаний. По данным авиакомпании, перед посадкой он предоставил сертификат о вакцинации.