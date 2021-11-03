Член ОНК рассказал о визите в СИЗО к обвинённому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, находится в СИЗО в одиночной камере. Об этом Лайфу рассказал член Общественной наблюдательной комиссии, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"В этот раз Илья выглядел пободрее. Он уже понимает, где оказался. Ситуация такая: не пропустили даже срочную телеграмму. В СИЗО есть возможность давать срочную телеграмму, когда, например, заканчиваются лекарства. Вот у него как раз заканчивались лекарства, которые ему необходимы при его хронической болезни. Он направил маме телеграмму, и даже её не пропустили. То есть она не получила эту информацию", — отметил правозащитник.

При этом Хуруджи выразил надежду на то, что родственники Сачкова свяжутся с ним, чтобы он им рассказал, что необходимо бизнесмену.

"Мы до сих пор не знаем решения по тому заявлению, которое писал Илья, — о том, что я имею право его медицинскую тайну разглашать. Получается ситуация такая: на меня как на члена ОНК не выходили ни адвокат, ни родственники. Я бы и рад рассказать, но я не знаю, кому и как помочь. Ему до сих пор не дают диетическое питание, которое необходимо при его заболевании. Не заменили подушку, матрас — то, о чём мы в прошлый раз просили. Я, честно говоря, разочарован. Ожидал, что какая-то реакция будет", — добавил член ОНК.

Вместе с тем, по словам Хуруджи, Сачкову поступила одежда, с начала ноября ему также доставляют газеты. Предприниматель также попросил, чтобы ему дали УК РФ, УПК и чтобы его подписали на максимальное количество изданий по науке и технике.