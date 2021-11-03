Роспотребнадзор запретил проводить матч "Динамо" — "Краснодар" в Москве

Матч 14-го тура футбольной Российской премьер-лиги "Динамо" — "Краснодар" не может быть проведён в Москве. Связано это с ограничениями в столице, вызванными ситуацией с ковидом, сообщает телеканал "Матч ТВ", опубликовавший распоряжение регионального управления Роспотребнадзора.

Письмо о том, что проведение игры, которая запланирована на 6 ноября, в настоящий момент не представляется возможным, поступило на имя генерального директора "Динамо" Павла Пивоварова за подписью заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Игнатовой.

"По предстоящему матчу с "Краснодаром" ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у "Динамо" есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждём ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры", — приводит пресс-служба бело-голубых комментарий Пивоварова.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что лига пытается изменить ситуацию по матчу, а также работает над альтернативой проведения игры в другом городе.

По некоторым данным, в "Динамо" рассматривают вариант обменяться кругами с "Краснодаром" либо провести матч на стадионе "Арена Химки" в Подмосковье. При этом под угрозой также находится московское дерби, в котором 7 ноября должны встретиться "Спартак" и "Локомотив". Портал "Чемпионат" со ссылкой на источники пишет, что представители красно-белых также рассматривают вариант проведения матча на "Арене Химки". Представители стадиона уже заявили, что готовы принять данные матчи, но к ним по этому поводу пока не обращались.