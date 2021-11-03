"Маленькие помощники нашего здоровья и красоты": Нутрициолог объяснила, как с пользой употреблять семена конопли
По словам специалиста, они наполнены в высокой концентрации витаминами и минералами, белком, полноценными жирами и эфирными маслами.
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О полезных свойствах некоторых видов семян, в том числе ядер очищенной конопли, рассказала нутрициолог Анна Дробышева. Эксперт отметила, что семена — "маленькие помощники нашего здоровья и красоты, лучшая еда для нормализации гормонального фона".
"Они наполнены высокой концентрацией витаминов, минералов, белком, полноценными жирами и эфирными маслами", — подчеркнула Дробышева в беседе с РИА "Новости".
Нутрициолог посоветовала употреблять семена в сыром виде: так из них можно получить максимум питательных веществ. Семена необходимо замачивать, проращивать и добавлять в пищу, например в салаты, смузи и зелёные коктейли. Дробышева выделила ядра очищенной конопли, которые, по её словам, наиболее полезны. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты и растительный белок.
"Семена льна содержат выдающееся количество пищевых волокон, способствуют снижению веса и нормализуют работу кишечника. А семена тыквы — уникальное средство борьбы с паразитами", — добавила Дробышева.
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