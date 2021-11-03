О полезных свойствах некоторых видов семян, в том числе ядер очищенной конопли, рассказала нутрициолог Анна Дробышева. Эксперт отметила, что семена — "маленькие помощники нашего здоровья и красоты, лучшая еда для нормализации гормонального фона".

Нутрициолог посоветовала употреблять семена в сыром виде: так из них можно получить максимум питательных веществ. Семена необходимо замачивать, проращивать и добавлять в пищу, например в салаты, смузи и зелёные коктейли. Дробышева выделила ядра очищенной конопли, которые, по её словам, наиболее полезны. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты и растительный белок.