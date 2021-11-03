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Блинкен пообещал Зеленскому поддержать Украину из-за "Северного потока – 2"

Американский госсекретарь и украинский президент встретились на климатическом саммите в Глазго.

3 ноября, 01:20
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Глазго 2 ноября состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой американский политик заявил, что Вашингтон намерен укреплять энергобезопасность Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Зеленского "потеряли" на климатическом саммите в Глазго

Зеленского "потеряли" на климатическом саммите в Глазго

"Госсекретарь Блинкен подтвердил <...>, что вместе с нашими союзниками и партнёрами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счёт снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток – 2", сообщается в письменном заявлении Прайса.

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Ранее на Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву. По словам политолога Дмитрия Корнейчука, ни действующие, ни предыдущие власти Незалежной не сделали ничего, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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