Блинкен пообещал Зеленскому поддержать Украину из-за "Северного потока – 2"

В Глазго 2 ноября состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой американский политик заявил, что Вашингтон намерен укреплять энергобезопасность Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил <...>, что вместе с нашими союзниками и партнёрами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счёт снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток – 2", — сообщается в письменном заявлении Прайса.