Блинкен пообещал Зеленскому поддержать Украину из-за "Северного потока – 2"
Американский госсекретарь и украинский президент встретились на климатическом саммите в Глазго.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В Глазго 2 ноября состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой американский политик заявил, что Вашингтон намерен укреплять энергобезопасность Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил <...>, что вместе с нашими союзниками и партнёрами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счёт снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток – 2", — сообщается в письменном заявлении Прайса.
Ранее на Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву. По словам политолога Дмитрия Корнейчука, ни действующие, ни предыдущие власти Незалежной не сделали ничего, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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