"Когда появилось пространство во втором тайме, у того же Кьезы, соперники разбирались, обыгрывали наших игроков один в один. Ничего сверхъестественного не случилось. Более сильная команда сегодня победила. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Я думаю, то, что смогли забить в конце, уйти от крупного поражения, это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по поводу сегодняшнего матча", — сказал Семак.