"Ничего сверхъестественного не случилось": Семак объяснил поражение "Зенита" в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом"
Тренер петербуржцев выделил только один плюс по итогам проигранной встречи.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Своим мнением наставник поделился в эфире телеканала "Матч ТВ".
По словам Семака, у его подопечных не получилось надёжно сыграть в обороне, игроки позволили сопернику создавать много моментов.
"Когда появилось пространство во втором тайме, у того же Кьезы, соперники разбирались, обыгрывали наших игроков один в один. Ничего сверхъестественного не случилось. Более сильная команда сегодня победила. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Я думаю, то, что смогли забить в конце, уйти от крупного поражения, это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по поводу сегодняшнего матча", — сказал Семак.
Напомним, "Зенит" на выезде уступил "Ювентусу" со счётом 2:4 и практически лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака после четырёх встреч имеет три очка в активе и занимает промежуточное третье место.
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