Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" при начале боевых действий

В случае начала военных действий Украина устроит России "кровавую баню". Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало снимки со спутника, утверждая, что на них якобы показано размещение российских войск на границе с Украиной. При этом на кадрах — Смоленская область, которая даже не граничит с Незалежной.

Романенко заявил, что на Украине российские войска ждёт "кровавая баня и захватом территорий дело не закончится".