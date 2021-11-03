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Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" при начале боевых действий

Игорь Романенко призвал Киев быть готовым к объявлению военного положения, так как РФ якобы "стягивает войска к границе уже на протяжении нескольких последних недель".

3 ноября, 00:53

Фото © ТАСС / Zuma

В случае начала военных действий Украина устроит России "кровавую баню". Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало снимки со спутника, утверждая, что на них якобы показано размещение российских войск на границе с Украиной. При этом на кадрах — Смоленская область, которая даже не граничит с Незалежной.

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Романенко заявил, что на Украине российские войска ждёт "кровавая баня и захватом территорий дело не закончится".

По словам генерала, Россия якобы "стягивает войска к границе уже на протяжении нескольких последних недель", поэтому Киев должен быть готов к объявлению военного положения.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вброс о российских танках "у границ Украины". Представитель Кремля отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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