В Швеции мужчина упал с седьмого этажа на концерте и убил человека

При этом сам он также погиб. Полиция пока расценивает происшествие как несчастный случай.

Трагический случай произошёл в шведском городе Уппсала, где пожилой мужчина упал с седьмого этажа концертного зала на людей, стоявших внизу. В результате погибло два человека.

"Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался", — сообщили в местной полиции.