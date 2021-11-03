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В Швеции мужчина упал с седьмого этажа на концерте и убил человека

При этом сам он также погиб. Полиция пока расценивает происшествие как несчастный случай.

3 ноября, 00:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/maxialexx/status/1455632538525909002/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxialexx</a></p>

Фото © Twitter / maxialexx

Трагический случай произошёл в шведском городе Уппсала, где пожилой мужчина упал с седьмого этажа концертного зала на людей, стоявших внизу. В результате погибло два человека.

"Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался", — сообщили в местной полиции.

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Под Белгородом женщина упала в колодец и погибла

В полиции добавили, что также травмы получила женщина. В концертном зале должен был состояться трибьют-концерт, посвящённый участникам группы ABBA Бенни Андерсену и Бьорну Ульвеусу, однако, как сообщает газета Aftonbladet, из-за инцидента его отменили. Сейчас концертный зал оцеплен, ведётся расследование. Полиция пока расценивает происшествие как несчастный случай.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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